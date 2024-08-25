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港女在台遭同鄉性侵！哭喊「好痛」仍被逞慾　他賠百萬回不了家

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲港籍林姓男子來台旅遊，卻性侵女同鄉。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

香港一名林姓男子去年來台旅遊，期間認識了同為港籍、移居台灣的小琪（化名），怎料他竟利用小琪對同鄉的情誼，出手侵犯對方，最終不但慘賠101萬元，還被判3年2月有期徒刑，得不償失。

根據判決書內容，林男去年8月間來台旅遊，期間聯繫了先前在課堂上認識的小琪，邀請對方擔任導遊，帶他遊覽台灣。小琪受到邀請以後，基於同鄉的情誼、信賴關係，也欣然答應了邀請。

怎料在旅遊期間，林男心生歹念，以體型、力氣上的優勢，無視對方哭喊「不要」、「不行」、「不好」及「好痛」，強制侵犯小琪逞慾。

小琪遭到性侵以後，被診斷出急性壓力症，有重度焦慮、憂鬱的情況，已顯著影響日常生活、工作的能力，至今仍需要到精神科接受治療。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲港籍林姓男子來台旅遊，卻性侵女同鄉。（示意圖／記者黃克翔攝）

林男犯案後被逮捕，在案件調查的過程中，已與小琪達成和解，陸續賠償了101萬元，並且取得小琪的原諒。不過，案件經過審理，林男仍舊被判刑、沒有辦法回香港。

林男對此提起上訴，指稱自己已真心悔悟、實際彌補小琪的損失。且過去沒有前科，經過這次的事件後，已知所警惕、無再犯之虞，希望法官能宣告緩刑，給予他自新的機會。

對此，高雄高分院法官說明，緩刑諭知必須是受2年以下有期徒刑之宣告為法定要件，在這起案件當中，林男被高雄高分院判處3年2月有期徒刑，不符合宣告緩刑的要件，因此無從准許，全案仍可上訴。

 
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