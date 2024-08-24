反聖嬰影響擴大！颱風數量變少　專家：一旦生成靠近台灣

▲反聖嬰影響正在擴大。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

反聖嬰現象自8月後居高不下，氣象專家林得恩表示，今年10月到12月發生可能性將達到最高值，今年西北太平洋颱風生成數會減少，但一旦生成，通常會比較靠近台灣，只不過今年都衝向日本。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「反聖嬰現象，影響正在擴大！」美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）7月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象愈來愈加顯著，預測評估在今年8月之後，形成的機率將再躍昇超過70%，且影響時間將延長到明年2月。

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林得恩指出，反聖嬰現象自8月之後，一路居高不下，在今年10至12月發生的可能性將達最高值，形成的機率將再躍升超過80%。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，林得恩說明，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多，冬天到隔年春季氣溫會比較低。

林得恩進一步指出，另一方面，西北太平洋颱風生成數量會減少，今年西北太平洋及南海海域所生成的颱風，共計9個，仍低於同期統計平均值的13.5個；但一旦生成後，通常都會比較靠近台灣，只不過，今年都衝向日本。