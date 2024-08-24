長榮致歉認九二共識　曹興誠緩頰「人在屋簷下」：錢拿回來繳稅就可以

▲陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）



記者杜冠霖／台北報導

巴黎長榮桂冠酒店拒掛中國五星旗一事，至今仍在持續延燒，多個華人商會組織聚集開會，要共同抵制長榮，對此，長榮集團23日發布聲明致歉，並強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，前聯電董事長曹興誠今（24日）受訪時表示，如果了解事情原因就可以諒解，在中國做生意，人在屋簷下不得不低頭，長榮受到的逼迫大家都看得到，在中國賺錢忍氣吞聲，錢能夠回來繳稅就可以。

至於該狀況是否牽涉國安問題？曹興誠直言，中國逼迫企業，為了多賺幾個錢忍氣吞聲、還幫忙宣傳，但台灣如果淪陷，大家所有財產都會被一掃而光，如果不保住台灣、每天順從中共，為了貪圖短利、近利，最後變成一場空，若中共侵略台灣大家財產都會歸零，不要過於短視。

民進黨中國事務部主任峻鋕則表示，這是中共一系列活動所造成的後續效應，這次事件原先看似是一個網紅話題的運動，可是從網紅後續的行為，他說他有得到中國宣傳部門的支持，這個活動一直從奧運期間，各式各樣搶奪我們的國旗、加油標語等，背後可能中共當局有一定程度的推波助瀾。

吳峻鋕指出，這樣的行動其實不是今天才發生，在國際上一直有對於臺灣在國際上地位的壓縮、壓迫，搶奪邦交國，阻止我們參加國際組織，甚至在各種的民間賽事都不准我們台灣的名字出現等等，「這是一系列活動，當然是國安問題的一環，它的核心本質是中國要壓縮臺灣在國際社會的地位跟角色，我們當然要想一些策略來加以因應。」

