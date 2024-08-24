午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

▲明天西部和各地山區有午後雷雨，下周午後雨勢將擴及全台。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，明天(25日)台灣附近受弱西南風影響，午後西半部、各地山區有局部大雨；下周一到下周六台灣處低壓帶間，水氣較多，連6天各地午後有雷陣雨和局部大雨，下周一和下周二東北部有不定時陣雨、下周三到下周六中南部夜晚到清晨也有零星雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天台灣附近吹弱西南風，各地多雲到晴，午後台灣西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨機會，要留意午後旺盛對流，帶來短延時強降雨、雷擊、強陣風；明天各地高溫普遍都在32到36度，大台北可能有局部36度高溫，明天沒有下雨時感受比較悶熱。

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▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

珊珊颱風位台北東南東方2100公里海面上，未來朝向日本方向前進，林定宜表示，珊珊中颱預計下周二(27日)到下周四(29日)影響日本，下周二登陸日本前將是強度最強時刻，登陸日本後強度會減弱，提醒民眾前往日本要留意航班最新動態。

至於台灣下周天氣型態，林定宜說明，下周一到下周二，台灣處於低壓帶中間，水氣稍微比較多，東北部有不定時零星短暫陣雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨，全台都有局部大雨機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周三到下周六盛行西南風，中南部夜晚到清晨因為海陸風輻合作用，會有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，也有局部大雨機會。

林定宜說，下周一到下周六午後各地都有局部大雨機會，雨勢都差不多，天氣都不太穩定。