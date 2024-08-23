大雷雨彈狂炸…新北永和、土城積水畫面曝光！馬路被黃泥水覆蓋

記者陸運陞、戴上容、戴若涵／新北報導

中央氣象署23日下午針對北北基地區發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨將持續一個小時。由於雨勢來得又猛又急，造成新北市土城區、永和區部分路段積水，其中土城區和平路積水約30公分深，馬路成為黃土泥流，畫面相當驚人。

▲新北大雨狂炸，部分地區出現積水 。（圖／左記者陸運陞翻攝、右戴上容翻攝）

氣象署下午3時03分，針對台北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹、溪（河）水暴漲，另外低窪地區慎防淹水，時間將持續到下午4時。

▲新北市土城區和平路被黃泥水覆蓋。（圖／戴上容翻攝，下同）

由於午後對流雲系發展旺盛，時隔僅12分鐘，氣象署下午3時15分再針對7個縣市發布豪大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區等區域需慎防，其中新竹縣山區升級為豪雨。

受到大雷雨狂炸的影響，新北市永和區國光路也出現積水，水深達半個輪胎，警方獲報到場，在現場放置三角錐並拉起封鎖線，提醒用路人改道，永和分局表示，該路段為轄內低窪地區，每逢強降豪雨容易出現積水情況，請必要行經該處民眾多加注意；而新北市土城區和平路重劃區一帶也因路面排水不及，現場積水約30公分深，馬路全被黃土泥流覆蓋。

▲新北市永和區國光路積水一度達半個輪胎。（圖／陸運陞翻攝，下同）