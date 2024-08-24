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獨／新北2校招生掛零！柑林國小連2年無新生　福連僅剩8名學生

▲新北柑林國小社團活動。（圖／柑林國小提供）

▲新北柑林國小已連續兩年沒有新生入學，圖為校長劉明相帶領學生進行社團活動。（圖／柑林國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

快開學了，但新北市雙溪區柑林國小，已經連續兩年沒有小一新生入學；貢寮區福連國小今年也沒有迎來新生，全校只剩8名學生，是新北學生數最少的小學。據新北市教育局統計，全市215所國小，有多達37校新生人數不到10人，顯見少子化衝擊，導致偏鄉小校越來越迷你。

根據新北市教育局統計，113學年度國小新生入學人數為3萬064人，相較112學年度新生入學人數為3萬2722人，減少2658人；全市215所國小，有49校學生人數不到百人，占了22.7%。其中柑林國小、福連國小2校今年沒有新生；鼻頭國小、貢寮國小只有1名新生，新生不到5人有18校；新生不到10人的有37校，占了17.2%。

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擁有105年校史的柑林國小，因當地就業機會少、人口外移嚴重，學生數越來越少，採小班小校混齡教學，已經連續兩年沒有新生入學。

柑林國小校長劉明相表示，雖然全校只有10名學生，但其中有超過一半來自三重、永和、桃園跨區就讀，證明學校積極向外拓展生源策略奏效，希望透過優質化教學，吸引更多人跨區就讀。

劉明相指出，相較於都會區學生課後要送安親班、搶社團活動，柑林國小則提供「全日照顧」，除了關注學生的基本學力課程外，還有課業指導、補救教學，每天安排吉他、武術、打擊樂、直排輪等社團活動，而且課後照顧、社團活動、午餐和晚餐都由學校免費提供，上學還有交通車到府接送，也因此吸引都會區學生就讀。

位於東北角海岸邊的福連國小，是新北學生數最少的國小。校長梁均紘表示，少子化已開始席捲國教，貢寮區因為漁業沒落、雪隧開通、核四廠封存等，人口外移比新北市其他鄉鎮更嚴重，除了部定課程外，也積極發展校本課程，結合學校在地自然與人文特色，發展海洋特色課程，希望留住在地生源，因採全市自由學區，也希望可以吸引更多學生跨區就讀，延續小校傳統。

▲福連國小是教育部永續校園計畫學校，全校共有七名學生。（圖／記者梁建裕攝）

▲福連國小全校只剩8名學生，是新北市最迷你的小學。（圖／ETtoday資料照）

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