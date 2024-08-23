　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／墓園崩塌搶救卡關…41先人遺骨飛散翻滾　子孫痛苦不敢撿

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

記者戴上容／新北報導

新北市中和區的私立龍陵紀念墓園（前稱春秋墓園）今年6月，發生土石坍方事故，導致近50座墳墓的遺骸從墓地中翻滾出來。8月15日，墓主在新北市政府前舉白布條抗議。據了解，儘管市政府已介入協調，並安排塔位供家屬安放遺骸，但大部分家屬仍對「起掘遺骨」有所顧慮。截至目前，墓園內共計54位亡者的遺骸中，僅有13位被起掘，其他41位則留在原地。新北市議員林秉宥指出，多數家屬擔心一旦將遺骸移出，墓地將從此消失，因此不敢處理遺骨問題，內心十分痛苦。

今年6月28日的豪雨和地震後，新北市中和區的私立龍陵紀念墓園（前稱春秋墓園）發生大規模土石坍塌，其中，地號235C區情況尤為嚴重，超過40座墓基遭到破壞。部分墳墓的棺木與骨罈被甩出並四散，而部分先人的遺骸至今仍未尋獲。

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

墓主們認為，道環展業公司在違法接管後未能妥善維護墓園，導致水土保持設施失效，最終引發山坡地崩塌事件。此外，他們也指責新北市政府對於墓園管理不當，應負相應責任。8月15日，墓主們在新北市政府前舉白布條抗議，並痛批若再有墓地受損，他們將抬棺抗議。

▲▼ 新北春秋墓園崩塌！50墓主悲憤抗議　揚言抬棺復仇 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 8月15日，50位墓主道新北市府前抗議。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北春秋墓園崩塌！50墓主悲憤抗議　揚言抬棺復仇 。（圖／記者戴上容翻攝）

不願具名官員私下透露，該案涉及多個部門，包括民政局和農業局（水土保持）。雖然市府持續協助墓主辦理後續起掘及安置事宜，並要求地主、道環展業公司、前販售業者春秋公司及墓主儘速商議解決方案，但多數墓主仍有許多顧慮，不願意移開先人遺骸，也導致後續無法作業。

經記者查證，殯葬處統計顯示，現場共有47座墳墓，涉及54位亡者。經民政局協助，已通知15座墳墓的家屬，涉及24位亡者，並有19位亡者家屬與殯葬處聯繫，目前僅有8座墳墓、13位亡者的遺骸已被起掘，仍有41位先人骨骸留在現場。由於這些遺骸未被處理，廠商無法進行水土保持工程，導致此案延宕。

新北市議員林秉宥表示，41位先人骨骸仍在現場的原因有三：首先，該地產權複雜，部分地目正在法拍中；其次，依據內政部法律規定，過去有「遷出不能遷入」的問題，儘管內政部近期已作出解釋，但家屬仍有顧慮；最後，墓園現場水土保持有問題，家屬擔心在沒有保障的情況下撿骨可能存在安全風險，家屬內心都因此非常痛苦。

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

ET快訊
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

父被搜索他急賣股票　涉內線交易！台通光電董座兒嗆爸：你很天真

曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　薩泰爾提告抗罰186萬吞敗

新北2男潛入大樓隨機按鈴！誆稱抓漏師傅卻沒工具　警上銬逮捕

北市女騎單車運動熱暈重摔倒地　「腳部扭傷」路人急上前協助

導航誤啟「開車模式」正妹騎機車上西濱　好心人跟5公里助脫困

他感情起風波心情低落開車上山　女友收簡訊嚇壞報警搶回一命

使命必達去送餐？外送員驚險騎上國10　他直擊笑喊：喂～哩袂去堆

兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

文博會亮點曝光！3層文化策展、高空走繩免費看　還送星巴克買1送1

人氣餐廳老闆爆出軌女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

恐怖大車「正面衝撞」機車騎士！驚悚畫面曝

害二寶媽翻車5歲童慘死　BMW惡駕駛判刑

獨／41先人遺骨飛散翻滾　墓園崩塌搶救卡關

酒駕撞情侶害1死1傷　駕駛先關心車損

即／每份200買連署參選總統！台灣皇帝副手遭判刑

北宜公路詭異絕命　丈夫「找空拍機」身亡

更多熱門

相關新聞

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

屏東縣內埔男商店徘徊　警急伸援手

內埔鄉楊姓男子在鄉內一家店前徘徊，民眾目擊求助內埔警分局，員警到場處理，他無法清楚表達姓名及住處，聯絡村長打聽，他趁機離開，員警追隨他200多公尺，有民眾認出他身分，警方護送他返家，讓家屬很感激。

聲樂家涉不當飼養　29隻毛小孩餓到兩眼放空

聲樂家涉不當飼養　29隻毛小孩餓到兩眼放空

吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴

吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴

東森購物力挺好日子愛心大平台

東森購物力挺好日子愛心大平台

和女人做很麻煩！夫狂DIY讓她守活寡15年

和女人做很麻煩！夫狂DIY讓她守活寡15年

關鍵字：

家屬墓園新北

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面