獨／墓園崩塌搶救卡關…41先人遺骨飛散翻滾　子孫痛苦不敢撿

▲▼ 墓園崩塌現場狀況。（圖／新北市議員顏蔚慈提供）

記者戴上容／新北報導

新北市中和區的私立龍陵紀念墓園（前稱春秋墓園）今年6月，發生土石坍方事故，導致近50座墳墓的遺骸從墓地中翻滾出來。8月15日，墓主在新北市政府前舉白布條抗議。據了解，儘管市政府已介入協調，並安排塔位供家屬安放遺骸，但大部分家屬仍對「起掘遺骨」有所顧慮。截至目前，墓園內共計54位亡者的遺骸中，僅有13位被起掘，其他41位則留在原地。新北市議員林秉宥指出，多數家屬擔心一旦將遺骸移出，墓地將從此消失，因此不敢處理遺骨問題，內心十分痛苦。



今年6月28日的豪雨和地震後，新北市中和區的私立龍陵紀念墓園（前稱春秋墓園）發生大規模土石坍塌，其中，地號235C區情況尤為嚴重，超過40座墓基遭到破壞。部分墳墓的棺木與骨罈被甩出並四散，而部分先人的遺骸至今仍未尋獲。





墓主們認為，道環展業公司在違法接管後未能妥善維護墓園，導致水土保持設施失效，最終引發山坡地崩塌事件。此外，他們也指責新北市政府對於墓園管理不當，應負相應責任。8月15日，墓主們在新北市政府前舉白布條抗議，並痛批若再有墓地受損，他們將抬棺抗議。

▲▼ 8月15日，50位墓主道新北市府前抗議。（圖／記者戴上容翻攝）





不願具名官員私下透露，該案涉及多個部門，包括民政局和農業局（水土保持）。雖然市府持續協助墓主辦理後續起掘及安置事宜，並要求地主、道環展業公司、前販售業者春秋公司及墓主儘速商議解決方案，但多數墓主仍有許多顧慮，不願意移開先人遺骸，也導致後續無法作業。



經記者查證，殯葬處統計顯示，現場共有47座墳墓，涉及54位亡者。經民政局協助，已通知15座墳墓的家屬，涉及24位亡者，並有19位亡者家屬與殯葬處聯繫，目前僅有8座墳墓、13位亡者的遺骸已被起掘，仍有41位先人骨骸留在現場。由於這些遺骸未被處理，廠商無法進行水土保持工程，導致此案延宕。



新北市議員林秉宥表示，41位先人骨骸仍在現場的原因有三：首先，該地產權複雜，部分地目正在法拍中；其次，依據內政部法律規定，過去有「遷出不能遷入」的問題，儘管內政部近期已作出解釋，但家屬仍有顧慮；最後，墓園現場水土保持有問題，家屬擔心在沒有保障的情況下撿骨可能存在安全風險，家屬內心都因此非常痛苦。