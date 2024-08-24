墾管處不敢管陽傘？Cheap見影片「鏡頭猛閃」傻眼：到底水多深

▲墾管處站「海灘第一排」拍攝現場無陽傘畫面。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

記者閔文昱／綜合報導

對於先前民眾在網路反映，墾丁出現業者以陽傘佔用沙灘情形，國家公園署墾丁國家公園管理處（墾管處）也發出聲明表示，已向業者提出勸導，並PO出影片證實現況已有改善。然而，網紅Cheap也發現，墾管處PO出的影片根本不敢拍全景，而實際查看墾管處的監視器畫面，霸佔的陽傘，痛批「我真的不知道陽傘的水有多深，可以讓一個中央三級行政機關怕成這樣。」

「墾管處真的全台最爛」，Cheap今（24日）在臉書發文表示，墾丁陽傘真的是全台灣最難理解的一件事，因為沙灘屬於國家，理應讓所有人自由享用，但在墾丁，遊客若想在沙灘上野餐或曬太陽，必須租借業者的陽傘，若沒有租借，業者便會要求遊客讓開，以免阻礙他們的視線，且業者的陽傘全天候插在沙灘上「醜爆了」。

▲墾管處公開24小時的監視器畫面顯示，現場仍有不少陽傘。（圖／翻攝墾丁國家公園監視器）

Cheap直言，這種問題已經存在數十年，然而墾管處對此似乎毫無作為。近期由於墾丁的熱門話題，這個爭議再度被提起。墾管處對此發布新聞稿稱，已經對業者的陽傘佔用沙灘問題進行全面巡查，並對業者進行勸導，聲稱當地情況已有所改善。

對此，Cheap也質疑墾管處是在「睜眼說瞎話」，因為墾管處經常上傳沙灘影片，但影片中仍可看到陽傘插在沙灘上，而在24日上傳的影片更是好笑，影片中小心翼翼地避開全景，深怕拍到不該拍的部分，為此他也去查看墾管處公開24小時的監視器畫面，結果發現霸佔的陽傘根本就還在。

Cheap最後也感嘆，真的不知道陽傘的水有多深，「可以讓一個中央三級行政機關怕成這樣」。

▲墾管處臉書被酸爆。（點圖可放大／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

墾管處22日發布新聞稿強調，園區沙灘管理將以南灣模式推展至各沙灘，並在近期增訂維護沙灘整體景觀及兼顧遊憩服務需求的公告禁止事項，未來如有發生任何佔用狀況，將依「國家公園法」第十四條規定取締開罰。但同一時間，墾管處官方臉書PO出影片，網友發現沙灘還是一片傘海，引來逾千人留言狠酸。