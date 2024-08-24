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「9加9除3」答案寫12被扣分！　老師曝正解：一堆人答錯

「9加9除3」小學生答12被打叉　老師曝正解：大家都犯1錯誤

▲在數學中，「除」和「除以」雖然只差1個字，差別卻很大。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

大陸1名家長近日透露，就讀小學的孩子在學校考試遇到1道數學題目，「9加9除3等於多少？」孩子的答案是12，卻被老師打了叉，後來他特地到學校找老師討說法。對方心平氣和地解釋說，其實大家可能都沒有認真審題，在數學中，「除」和「除以」雖然只差1個字，差別卻很大，得出來的答案也天差地遠。

綜合陸媒報導，該位家長在網上吐槽，說自己孩子的1道數學題目明明做對了，卻仍舊被老師判錯，一時之間她也不知道到底錯在哪？這道數學題目是「9加9除3等於多少？」孩子的答案是12。乍一看，答案確實沒啥問題，但是老師卻打了叉，她百思不得其解，就把題目發到了網上，希望網友幫忙評評理。

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多數人都覺得孩子的答案沒問題，可能是老師判錯了，於是家長隔天就找到了老師。對方心平氣和地解釋說，其實大家可能都沒有認真審題，在數學中，「除」和「除以」雖然只差1個字，差別卻很大。這道題目中，因為是「除」，所以除數是9，被除數是3，正確寫法應該是「9＋3÷9」，答案為9.3333。

事實上，臉書粉專「數學想想國」過去曾說明，以前學除法時，容易陷於「背規則」，認為前面是「被除數」、後面是「除數」，除出來的結果是「商」；而「以」是「用」的意思，比如以貌取人、以退為進、委以重任；「除」則是「搬走、清除」的意思，所以「除以」就是「用」什麼來「清除」另一個什麼的意思。

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