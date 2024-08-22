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板橋幼兒園疑餵藥「案外案」　多位孩童：老師生氣就關三樓小房間打

▲▼監察院委員左起林郁容、葉大華、蔡崇義。（圖／記者杜冠霖攝）

▲監察院委員左起林郁容、葉大華、蔡崇義。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋去年發生某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，經過監察委員調查後，今（22）日公布調查報告，而監院調查過程中也發現，該幼兒園涉及不當對待兒童、施暴，訪問家長的過程中，多位不同班級的孩童都曾自述被老師施暴，「三樓有個房間，老師生氣就會關起來、打他們」，但新北市府並未說明是否查看過這個房間。

新北市板橋去年發生某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，經過監察院委員調查後，今（22）日公布調查報告，報告直指，事發過程中行政查處未盡確實、餵食不明藥物之檢驗結果說明及就學安置涉有多項違失，致引發大眾恐慌並折損家長對新北市政府處理之信心，監察院通過糾正新北市府。監察院也要求法務部以本案為鑑，就行政調查、司法早期介入協作機制、兒童證詞鞏固與衡平審酌等，確實檢討改進。

板橋某幼兒園家長提告，指幼兒園園長、教保員對13名幼童體罰及不當管教，又將含有管制藥物「苯二氮平類藥物」及含有第4級毒品成分「巴比妥類藥物」放入彩色藥劑或杯子內，餵給37名幼童。新北地檢署據調查局鑑驗結果及事證，園長、教保員確實依照家長託藥單餵藥，去年7月不起訴彭姓園長等9名教保員。部分家長聲請再議，高檢署認為一審有調查不完備之處，全案發回新北地檢署續查。

事發後，更有多名家長向監察院反映，數名幼兒在幼兒園遭捏臉、責打、罰站舉雙手、被帶到3樓非屬幼兒園空間作為處罰等情事。監察委員葉大華、蔡崇義、林郁容就新北市政府對整起事件處理過程有無疏失進行調查，調查結果認定新北市府行政調查未盡確實、醫事檢驗結果說明及就學安置處理失序，均有違失與不當，經監察院教育及文化委員會於8月15日通過糾正。

而調查過程中也發現案外案，監委葉大華說明，該幼兒園包含幼幼班、小班、中班小朋友都曾反應「三樓有個房間，老師生氣就會關起來、打他們」，新北市府是否看過是否有這個房間，為何不同年齡小朋友不約而同說出這樣的話，都並未說明清楚。

調查監委指出，這麼多人不約而同講這件事情，也許人證很脆弱，但物證本身證據價值很高，新北市府當時聲稱因檢調介入不敢看錄影帶，但這完全是兩回事，行政調查上應該詳查。媒體追問，監委是否親自到幼兒園了解情形？葉大華解釋，調查過程中，有詢問家長是否能夠詢問孩子情況，但家長都反應孩子已經受到相當程度的壓力，不願再給孩子們負擔，所以透過家長陳述與舉證報告內容來做交叉比對。

葉大華也指出，在本次餵藥案當中，年紀這麼小的孩子絕對是脆弱的證人，因此過程中監院有請新北地檢程序監理人、輔佐人協助採集證詞，現在也有司法詢問制度，很可惜新北地檢署第一時間沒有尋求司法詢問員協助，就做了不起訴的處分，未來應該更審慎思考，制度上要有更周延團隊系統性判讀兒童證詞。

媒體也詢問，調查報告能否證明幼稚園確實沒有餵藥？醫界出身的監委林郁容指出，從新北市政府提供資料，前後跟地檢署、調查局報告對比，沒有辦法確定幼兒園是否餵食孩童巴比妥鹽藥水，但還是要予以保留，因為只要一段時間沒有餵食，藥物就會被身體代謝掉，當時提供的檢驗資料不能作為最終結論，一切要等司法偵辦才知道。
 

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