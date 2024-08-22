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社會 社會焦點 保障人權

獨／6歲童被虐到拚命乾咳　志工施虐「像壓制壞人」惡劣畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市海線一所宗教團體附屬的國小先修班傳出虐童案，6歲男童只因太晚進教室，遭「園長」掐脖折手壓地，家長前往學校調閱監視器越看越難過，將15分鐘影片截取出1分鐘「關鍵版」，希望能盡快釐清案情。該童家長說，動手的吳姓志工雖被稱為「園長」，卻如同在壓制壞人一般對待孩子，不明白他為何能如此殘忍。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名6歲男童遭教育機構內人稱「園長」的志工捏脖壓地，回家後出現乾咳、呼吸不順等情況，也受到驚嚇。（圖／記者許權毅翻攝）

監視器畫面拍下，事發地點在該機構2樓教室，該名吳姓志工雙手交叉在胸前，許多孩子趕緊跑回教室，看見尚未進教室的當事男童「比了比手」疑似要求孩子站好，沒多久就用右手大力捏掐後脖，孩子跌坐在地，雙胞胎哥哥跑來看，又被志工命令回到教室，並再次用力捏脖，最後還用膝蓋跪在孩子身上，待孩子站起，還反折手部，畫面讓人看了相當憤怒。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該名志工並非教職，卻不當管教年幼孩童，讓家長憤怒到極點。（圖／記者許權毅翻攝）

家長說，在案發後前往學校調閱監視器，該名人稱「園長」的志工也在場，要求他解釋原因，他稱是按壓孩子的穴點，但是孩子「溜」下去，才沒按到穴點。不過，監視器早就拍下整個過程，畫面跟該名「園長」說的完全不符，根本是睜眼說瞎話。

家長表示，學校雖然有想要道歉，但是遇到這種事情，「道歉都是多餘的」，夫妻倆第一時間看到畫面時，爸爸從頭哭到尾，媽媽則是每看一次就心碎淚崩一次，認為「園長」怎麼能對一個這麼小的孩子，用如同「壓制壞人」的方法蹂躪他。

該機構蘇姓主任強調，對於該案發生也相當痛心，不明白為何有這件事，現在已經禁止該名志工到機構幫忙，要求他配合警方、教育局等單位調查，該名志工也已對此事感到歉意。

 【相關報導】

►獨／台中6歲童遭虐！捏脖折手壓地　施暴「地下園長」竟是志工

 

 

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