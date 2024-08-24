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南消五大保西分隊舉辦Fireman GO　小小訓練家往大師級路上前進

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營，採取「親子共學」模式讓家長與3至6歲小小訓練家們共同參加闖關活動，一起往大師級的Fireman路上前進。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

內容包含模型屋防火避難逃生、消防雲梯車體驗、人命搶救及民眾版心肺復甦術操作、消防衣著裝滅火射水、濃煙體驗及彩繪救護車等。

模型屋關卡利用透明的住家模型與簡單口訣「叫叫選關」:叫(大叫失火了)、叫(打119)、選(判斷火勢小火快逃，大火濃煙就地避難)、關(關門)，讓學齡前兒童與家長了解如果遇到火災的時候該怎麼做。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

心肺復甦操作教導口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)、叫(求救、打119、找AED)、壓(如何壓胸)、電(如何使用AED)，在遇到心肺功能停止的人該如何急救。同時讓家長實際操作進階版的Q安妮，利用其電子式感應器來分析操作CPR的品質是否有達到標準。並特別解說DA-CPR概念，在報案時如果告知119「病人為心肺功能停止」，派遣員會如何在線上指導民眾執行CPR。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局車輛保養場提供已報廢救護車，除提醒應珍惜救護資源外，並以消防署「急救先鋒」為主題進行創意彩繪，讓原本的廢品再次發揮不同層次的功能。

市長黃偉哲呼籲民眾住家應設置住宅用火災警報器，並減少家中雜物堆積，以及平時養成「電氣使用安全」、「抽菸安全」及「爐火烹調安全」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、不使用無商品安全標章的電器、人離火熄及絕不在床上吸菸;以提升民眾的住宅防火安全。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，23日與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「台南市歸仁區親子悠遊館」合作，舉辦「Fireman GO」防災體驗營。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯建議民眾可下載消防署開發的APP「急救先鋒」，當119接獲有人心肺功能停止倒下，在派遣救護車的同時，透過該APP召喚周邊有能力的人們即時伸出援手，搶在救護人員抵達前實施CPR和AED急救，共同提升急救成功率。

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