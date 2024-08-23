掌握資訊防範未然　南消一大隊辦理高危險場所實地踏勘

▲台南市消防局第一大隊23日於白河區關嶺里富野溫泉會館辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續強化消防人員瞭解轄區場所特性及發掘危害因子，台南市消防局第一大隊23日於白河區關嶺里富野溫泉會館辦理火災搶救實地踏勘，並藉由此次踏勘演練機會，向業主及員工宣導用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火等防災觀念，期能加強企業內部防災能力。

此次踏勘對象為地上5層、地下2層的建築物，主要目的是熟悉飯店內部區劃空間、安全梯以及消防設備的位置。根據不同樓層的火災特性，預先制定適當的救援路徑與戰術，確保火災發生時能迅速有效地展開救援行動。

除此之外，秉持著「自己財產自己護」的理念，當天踏勘同時對關子嶺富野溫泉會館的員工進行了自衛消防編組演練的檢核工作。針對企業內部初期應變能力進行全面檢視，確保員工在火災初期能迅速啟動自衛消防編組，進行初步滅火和疏散等作業。

23日勞工局辦理2024年身心障礙者就業論壇，關嶺分隊亦藉此機會針對與會人員進行防火、防災、防震、住警器、居家用火用電安全宣導，期能降低災害發生或於災害發生時能減少傷亡損失。

第一大隊大隊長邱國禎表示，由於溫泉會館地下二層為停車場，在目前電動車比例逐年增加情況下，如發生火警火載量巨大，在滅火、人員疏散及避難空間規劃上更特別注意。透過此次踏勘讓消防人員得以更熟悉飯店內部環境，避免在救災過程中因空間不熟而迷航。

消防局局長李明峯強調，了解建築物的空間配置與逃生路線是搶救火災的重要環節。藉由平時做好各項整備工作及防火管理自衛編組演練，及早發現潛在隱患，可有效降低災害風險，進而保護市民的生命及財產安全。

市長黃偉哲亦表示，公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。