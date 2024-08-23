AI繪圖顯功效　南消下營消防健「鵝」創意行銷

▲台南市消防局下營分隊透過創新的方式，利用AI繪圖軟體設計並製作了一款獨特的隊服Logo，成功推動了新時代消防隊形象的塑造。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局下營分隊透過創新的方式，利用AI繪圖軟體設計並製作了一款獨特的隊服Logo，成功推動了新時代消防隊形象的塑造，這一舉措不僅展現了消防隊伍的專業精神，亦融入了地方文化特色，實現了傳統與科技的完美結合。

下營分隊設計這款隊服時，充分考慮了地方特色與文化元素。以下營地區的代表性動物—鵝，作為設計的核心概念，結合了"下營XIAYING"字樣，讓整體圖案暨有當地象徵意義，又具備時尚感。下營分隊長張明義表示，這次的Logo不僅使隊服更具辨識度，也增強了分隊人員的歸屬感。

除此之外下營分隊的創意行銷策略不僅限於隊服，另也製作了下營消防健「鵝」宣導貼紙。目的是利用消防健「鵝」可愛溫暖的親民形象，吸引民眾的目光，尤其在轄內國中小學，更能達到宣傳的效果。

消防局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的理念，無論火災預防、搶救方面都希望能與時俱進，利用AI技術在消防隊服設計及宣導貼紙的成功應用，展現了下營消防分隊不斷追求進步與創新的精神。結合地方文化與現代科技，不僅為同仁們打造了獨具特色的隊服，還開創了消防隊形象宣傳的新模式。

第二大隊大隊長王騰毅指出，感謝下營義消顧問團洪宗瀚團長，所率領的顧問團成員，熱心贊助警義消分隊隊服的製作，使警義消對下營這塊土地有更強的向心力與連結。未來期許分隊同仁能繼續探索更多創新的想法，以更具時代感的形象出現在公眾面前，為消防工作注入新的活力。