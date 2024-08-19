一胎給6萬！這縣市「四胎加碼到13萬」 　PTT搖頭嘆：恐怖

▲原PO認為雲林的生育津貼非常有誠意。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

龍年效應不再，今上半年出生數不到去年的一半，甚至連續43個月「生不如死」。不過有網友驚呼，看到雲林縣給的生育津貼超有誠意，前三胎給6萬，第四胎加碼到13萬，「這個是真的想救生育率！」文章曝光後，一票家長卻嘆「後續費用才恐怖吧！」

一名網友在PTT以「雲林的生育補助也太高了吧」為標題發文，他驚訝表示，「雲林縣到底是有多有錢？生第一胎直接給現金6萬」，且仔細查看獎勵，前三胎加上3包尿布，第四胎則加碼到13萬，也有3包尿布。

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原PO還說，家長去臨櫃申請完，是直接給現金而不是匯款，這讓原PO再度驚嘆「這個是真的想救生育率，其他縣市頂多兩萬。」

底下網友熱議，「因為年輕人北漂，用這留年輕人在雲林」、「剩下老人的縣，鼓勵年輕人留下來吧」、「不友善的社會，誰為補助而生？」「月薪有6萬再說，一堆傳產薪資3、4萬」、「生多了就會減碼了」、「就真的人太少外移嚴重啊 ，申請的人要是多了就會減碼了」。

不少家長搖頭直呼，「後續費用才恐怖吧」、「後續送保姆+尿布+奶粉啥開銷，一個月超過2萬」、「沒屁用，請保姆三、四個月就沒了」、「每個月給6萬才有意義，一次性沒意義」。

事實上，這是雲林縣政府推出的加碼「龍年報喜專案」，限定113至114年出生，前三胎，每胎領6萬元津貼；第四胎領13萬元。另外，25至40歲育齡女性凍卵補助3萬元，希望能讓今、明年雲林新生兒能增加到1萬名。