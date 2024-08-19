　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一胎給6萬！這縣市「四胎加碼到13萬」 　PTT搖頭嘆：恐怖

▲新生兒黃疸若遲不消退，醫師提醒可能是膽汁鬱積症。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO認為雲林的生育津貼非常有誠意。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

龍年效應不再，今上半年出生數不到去年的一半，甚至連續43個月「生不如死」。不過有網友驚呼，看到雲林縣給的生育津貼超有誠意，前三胎給6萬，第四胎加碼到13萬，「這個是真的想救生育率！」文章曝光後，一票家長卻嘆「後續費用才恐怖吧！」

一名網友在PTT以「雲林的生育補助也太高了吧」為標題發文，他驚訝表示，「雲林縣到底是有多有錢？生第一胎直接給現金6萬」，且仔細查看獎勵，前三胎加上3包尿布，第四胎則加碼到13萬，也有3包尿布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還說，家長去臨櫃申請完，是直接給現金而不是匯款，這讓原PO再度驚嘆「這個是真的想救生育率，其他縣市頂多兩萬。」

底下網友熱議，「因為年輕人北漂，用這留年輕人在雲林」、「剩下老人的縣，鼓勵年輕人留下來吧」、「不友善的社會，誰為補助而生？」「月薪有6萬再說，一堆傳產薪資3、4萬」、「生多了就會減碼了」、「就真的人太少外移嚴重啊 ，申請的人要是多了就會減碼了」。

不少家長搖頭直呼，「後續費用才恐怖吧」、「後續送保姆+尿布+奶粉啥開銷，一個月超過2萬」、「沒屁用，請保姆三、四個月就沒了」、「每個月給6萬才有意義，一次性沒意義」。

事實上，這是雲林縣政府推出的加碼「龍年報喜專案」，限定113至114年出生，前三胎，每胎領6萬元津貼；第四胎領13萬元。另外，25至40歲育齡女性凍卵補助3萬元，希望能讓今、明年雲林新生兒能增加到1萬名。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸「杜三半做半套」

小情侶進捷運電話亭「她突跪下懺悔」　網傻：裡面有監視器耶

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

投訴成大對國際學生收取不合理費用　校方澄清：與事實不符

快訊／8縣市大雨特報！對流雲系發展雨彈狂炸　最新警戒區域曝

李孟諺黯然下台「高鐵南延」進度恐延後　台鐵票價調漲也未定案

第19屆全球城市小姐總決賽名單出爐！參賽正妹驚見神似Minji

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

日本也有「盤子觀光區」！2地方曝光：當地人也不去

捷運電話亭「小情侶當旅館」　網：裡面有監視器耶

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

北市發錢了！今起四大超商嗶一下「領1500元」

爬出欄杆！女吼「為什麼跟前女友聯絡」男狂拉

雨彈續灌中南部「下最大」時間曝　周三起脫離多雨模式

一排女生留言給王陽明「想當婊子」　她超震驚！網轟：公關災難

「來台灣是個錯誤」！老外遊雙北一週捨不得走了

火速道歉請辭！　李孟諺「斷開10年婚外情」原因曝光

台鐵女站務員遭毆！杜微回信再被產工酸：杜三半

iPhone 16「藏神秘數字規則」不要買？果粉曝真相

遊日本「8腳怪插入皮膚」　嚴重恐致死

王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降

更多熱門

相關新聞

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

交通部部務會議15日移師花蓮辦理，邀請花蓮縣政府及在地產業參與討論，深入了解當地交通和觀光產業的發展現況。花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、花蓮縣政府與花蓮在地觀光產業業者抓緊機會，向交通部長李孟諺再次提出了一系列的懇請與建言，希望這些提案能夠獲得交通部的支持，改善交通狀況、即時提供業者補貼，以維繫產業生計，並促進花蓮觀光產業的復甦。

傳「自救會爭補助」　晴空匯主委：住戶都不知情

傳「自救會爭補助」　晴空匯主委：住戶都不知情

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

台南市災防志工團體獲補助強化救災利器

台南市災防志工團體獲補助強化救災利器

光陽GP125再祭優惠最低45800起

光陽GP125再祭優惠最低45800起

關鍵字：

龍年生育津貼補助新生兒

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面