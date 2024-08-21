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醫院弄丟病人頭骨！他手術後「頭凹一塊」還被討61萬重建費

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國發生一起離譜醫療疏失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國喬治亞州一名男子日前因腦出血，到在亞特蘭大的埃默里大學醫院（Emory University Hospital Midtown）接受手術，然而在過程中醫院竟遺失他的頭骨，不僅導致手術無法繼續進行，更讓他的頭部右側出現一塊巨大凹陷。事後醫院雖幫他重新製作頭骨，但卻要向他收取了1.9萬美元（約新台幣61萬元）的費用，讓他氣到決定求償。

根據《紐約郵報》報導，這名男子為62歲的克拉斯特（Fernando Cluster），他在2022年9月因腦出血入院接受手術，過程中醫生切除一塊約11.9X15.24公分的頭骨以減輕壓力。然而2個月後，當他返回醫院準備接受頭骨移植手術時，醫院工作人員卻在病歷中留下備註，表示無法確認存放的頭骨是否屬於Cluster，並且在冷凍櫃中找不到帶有他身份識別的頭骨碎片。

報導指出，由於原本的頭骨碎片無法找回，手術被迫取消，克拉斯特的頭部也因此出現一個大凹陷。為了填補缺口，醫院為他製作了一塊合成頭骨，但令人不解的是，醫院在製作頭骨後，又向他收取了1.9萬美元的費用，引發爭議。

此外，合成頭骨植入後，克拉斯特還遭遇細菌感染，需要接受額外的手術，並一度無法工作。經過這一連串的事件後，他的醫療費用總計超過14萬6800美元（約新台幣470萬元）。對此，克拉斯特與他的妻子對醫院的疏忽感到不滿，並已委託律師，尋求醫院賠償他們的醫療費用和精神損失費。

克拉斯特的律師達萊爾（Chloe Dallaire）表示，他們關注的不僅是醫療費用，更在於醫院對於遺失病患身體部位的輕率態度。目前，克拉斯特夫婦正在尋求賠償，具體金額還在討論中。

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