醫院弄丟病人頭骨！他手術後「頭凹一塊」還被討61萬重建費

▲美國發生一起離譜醫療疏失。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者閔文昱/綜合報導

美國喬治亞州一名男子日前因腦出血,到在亞特蘭大的埃默里大學醫院(Emory University Hospital Midtown)接受手術,然而在過程中醫院竟遺失他的頭骨,不僅導致手術無法繼續進行,更讓他的頭部右側出現一塊巨大凹陷。事後醫院雖幫他重新製作頭骨,但卻要向他收取了1.9萬美元(約新台幣61萬元)的費用,讓他氣到決定求償。

根據《紐約郵報》報導,這名男子為62歲的克拉斯特(Fernando Cluster),他在2022年9月因腦出血入院接受手術,過程中醫生切除一塊約11.9X15.24公分的頭骨以減輕壓力。然而2個月後,當他返回醫院準備接受頭骨移植手術時,醫院工作人員卻在病歷中留下備註,表示無法確認存放的頭骨是否屬於Cluster,並且在冷凍櫃中找不到帶有他身份識別的頭骨碎片。

Atlanta hospital allegedly loses 28-square-inch chunk of man’s skull — and bills him $19K for replacement: lawsuit: Emory University Hospital Midtown allegedly misplaced a piece of Fernando Cluster's skull among a freezer full of other unidentified… https://t.co/VvJueGMalY pic.twitter.com/dXPHI67iEt