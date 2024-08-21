北市錢櫃KTV門前深夜嬰兒遭棄大哭！離譜真相曝　新手爸媽慘了

記者張君豪／台北報導

8月20日深夜11時許，北市忠孝東路4段SOGO錢櫃KTV員工聽見店門口旁騎樓下有嬰兒哭嚎聲，本以為是農曆七月看到壞東西，未料上前查看發現嬰兒車內真的有嫩嬰在大哭！警方獲報即派遣線上警力到場，發現是1個月大的男嬰，父母並未在場，警方先致電消防局救護人員到場，將嬰兒送至國泰醫院檢查，所幸嬰兒無大礙，警方亦同步通報北市家防中心協處。

▲家住三重的廖男狠心把1月大的親兒棄置到忠孝東路4段，警方依法究辦。（圖／記者張君豪翻攝）

經調閱監視器追查，發現嬰兒父親廖男（24歲）駕駛白色賓士車，從三重載兒子來台北市，狠心將親生兒子棄置於忠孝東路4段騎樓；警方通知廖男到案，廖抱怨「當晚連絡兒子媽媽，她說正在錢櫃歡唱，我氣到不行」、「你不顧那我也不顧」。

警方調查發現，任職貓舍員工的廖男，與嬰兒生母並無婚姻關係，僅因小孩哭鬧和找不到母親照顧，廖男就把小嫩嬰丟到轄區SOGO錢櫃KTV「等她母親唱完歌自己下來照顧」。

經社工到場評估後，認定嬰兒父母親都有嚴重疏失，社工目前把該名嬰兒暫交付廖男父母帶返家扶養，社工並認定廖男暫時不得與嬰兒接觸，身心狀況也不適合照顧嬰兒，全案詢後依觸犯《刑法》遺棄罪嫌函請台北地檢偵辦，警方並將持續約談嬰兒生母陳女到案。

大安警方呼籲，民眾應負起照顧兒童責任，6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，否則將會觸法。



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