海基會9月6日召開董監事會　新任董座人事沒上議程

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

鄭文燦7月涉貪請辭海基會董事長一職後，有媒體報導，前監察委員吳豐山將會接任，人事案預計在9月6日的海基會董監事會上正式通過。不過，海基會副董事長、秘書長羅文嘉23日表示，他沒有收到任何相關訊息，也沒在9月的會議議程中看見相關事項。

羅文嘉在海基會背景說明會上提到，海基會董事長的任命，基本上是屬於總統、行政院、陸委會，如果有確認，一定會將訊息告訴海基會的董事會，董事會再依照程序召開，但目前他們沒有收到任何相關訊息。

至於9月6日的董監事會，羅文嘉說，這是定期、例行的董監事會，目前也沒有傳言中所指的議程。

吳豐山1945年生於台南，1968年進入《自立晚報》從事新聞工作，一路從基層記者做到總編輯、社長。1998年《公視》開播之後，吳豐山擔任第一任及第二任董事長，見證台灣民主轉型。

吳豐山未參加過政黨，在藍綠皆有人脈，也分別在扁、馬政府都任職過，2006年，他入蘇貞昌內閣，任行政院政務委員；2008年，又被時任總統的馬英九提名，擔任監察委員，直到2014年卸任。

他多年前出版回憶錄時曾說過，「國民黨看我，怎麼看不像同志，民進黨朋友，怎麼看最多是朋友，不是自己人，兩家大公司我都沒入股，當然也沒有分紅。」

而對於兩岸關係，吳豐山多年來皆主張「兩岸分立、和平非戰、共存共榮」，並曾在專欄中撰文明言，「台灣人早已當家作主，沒有向誰爭取獨立的問題。」

▼前監委吳豐山。（圖／翻攝監察院）

