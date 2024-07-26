兩岸交易糾紛難索賠　海基會：避免在大陸電商平台網購

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉26日表示，海基會幾年來接到許多國人陳情，希望協助處理在中國大陸網購平台上發生的交易糾紛，但由於兩岸沒有制度性的保障，索賠其實很困難，「提醒國人避免在大陸的網購、電商平台上購物。」

羅文嘉在海基會背景說明會上提到，過去幾年他們陸續收到很多國人陳情，希望能協助處理在中國大陸網購平台發生的糾紛，包含廣告不實、付款未收到貨、瑕疵品，甚至詐欺之類的。

羅文嘉坦言，這些糾紛要索賠，以目前的狀況來講，其實蠻困難的，「雖然我們儘量協助，但在兩岸沒有制度性保障的狀況下，還是要建議國人儘量避免跟大陸的賣家，或是在大陸的電商平台上交易。」

▼大陸電商平台。（圖／CFP）



羅文嘉說，事情不僅發生在台灣，也發生在其他國家，今年1月，韓國的中央關稅廳就公佈了一項資料，顯示過去4年，從大陸進口到韓國的山寨品增加了近4倍，包含服裝、文具、飾品、鑰匙圈等。

羅文嘉還說，從一些小孩子的鞋子、玩具、錢包等也檢驗發現，83項產品中有30%以上重金屬超標，甚至還有超標900多倍的，嚴重傷害了使用者的身體健康與安全。

另外，羅文嘉也提到了中國大陸近前興起的「校園貸」，提醒有子女在中國大陸就學的父母多加注意，「校園貸強調可快速貸到現金，但利率其實非常高，很多大陸的學生因為一時經濟困難，在網路上去申請這些校園貸，最後造成嚴重的傷害。」

羅文嘉指出，這些傷害包含被勒索、被拍裸照、被威脅，做出一些不能做的事情，台灣的學生去到大陸，假設經濟上一時碰到問題，絕對不要去網路上做任何的貸款，不管名稱叫做「校園貸」「美容貸」「培育貸」，都不要輕易的去申請，會造成非常嚴重的傷害。