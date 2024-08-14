　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦因於桃園市長任內涉貪，目前被羈押禁見於桃園看守所。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

海基會前董事長鄭文燦因擔任桃園市長期間涉收賄，目前被羈押禁見於桃園看守所，卻被爆料他享特權吹冷氣，矯正署今（14日）澄清鄭配住多人舍房，生活作息與一般禁見被告相同，所內會客室也沒改裝成鄭專用獨居房，並無外傳享吹冷氣特權等情形。

據悉，鄭文燦是被同所收容人出庭檢舉，指所方將所內會客室改裝成獨居房，讓鄭專用吹冷氣。監所會客室用於家屬或律師和收容人接見，確實可藉由會客吹冷氣，短暫逃離舍房裡的燠熱，鄭文燦禁見期間只能跟律師見面，可能因律見次數較多、時間較長，讓他人眼紅可經常吹冷氣。

曾任行政院副院長、剛接任海基會董事長的鄭文燦，被控7年前擔任桃園市長時，涉於轄內「林口特定區計畫工五工業區（又稱華亞科技園區）擴大方案」，收取地主透過白手套行賄的500萬元，今年（2024年）7月5日鄭自日本度假回台，在機場直接被桃園檢調帶回偵辦。

▲前桃園市長鄭文燦涉貪案，今天進入第三天，但桃園監獄與看守所今天因假日並未對外開放。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園監獄附設桃園看守所外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方訊後聲押禁見鄭文燦，歷經地院交保、檢方抗告、高院發回，鏖戰3回合在7月12日將鄭收押禁見確定。鄭被爆料在看守所內疑享特權後，桃檢前往桃園看守所檢查，沒發現異常。

矯正署今上午發布新聞稿，聲明桃園監獄附設桃園看守所依法執行羈押被告處遇，絕無特殊待遇，全文如下：

鄭姓被告自113年7月11日經臺灣桃園地方法院裁定羈押禁見，均配住多人舍房，其房內生活作息與一般禁見被告無異，未有單獨收容情事。且本所會客室僅供家屬或律師依法辦理接見使用，未曾改為收容空間容留特定人士。

本所各項處遇作為，均恪守羈押法及相關規定依法辦理，絕無部分媒體報導享有特權之情，特此澄清。

ET快訊
「救生員看到都要下去救！」　陳芋汐爆料全紅嬋蝶泳程度差
快訊／民眾黨曝「監院後台紀錄」　控尼奧、時樂帳目是端木正更改
快訊／大雷雨往南游擊5縣市！　警戒區出爐
超變態書記官！　翻攝304G偷拍片帶回家看
色公公舌吻媳婦！拍屁股：快去洗澡　人妻受不了提告
韓國瑜出手！立院50人異動　規模歷來最大
全民免費看奧運？　愛爾達5點回應
龐貝古城挖出新遺骸！男女埋2000年　身邊散滿金銀珠寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片帶回家看

中山高民雄戰備道聯結車起火！濃煙竄天　駕駛緊急逃生

砂石車電動網「突然升起」勾斷電桿　台中后豐幹道北上過不了

快訊／高雄救護車出勤途中「碰撞小客車」　1男頭暈送醫

色公公舌吻媳婦！拍屁股要她：快去洗澡　人妻受不了提告

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：滑手機習慣性拍一下　喊告原PO

親戚當人頭帳戶！前議員陳滄江詐領98萬助理費　與兒遭起訴

積欠百萬稅款拒繳！工程顧問董座遭管收3天　兒提40萬救援

買鹹酥雞被抓包酒駕　騎士掰「流汗已流光」仍被判關8個月

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

超變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片帶回家看

中山高民雄戰備道聯結車起火！濃煙竄天　駕駛緊急逃生

砂石車電動網「突然升起」勾斷電桿　台中后豐幹道北上過不了

快訊／高雄救護車出勤途中「碰撞小客車」　1男頭暈送醫

色公公舌吻媳婦！拍屁股要她：快去洗澡　人妻受不了提告

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：滑手機習慣性拍一下　喊告原PO

親戚當人頭帳戶！前議員陳滄江詐領98萬助理費　與兒遭起訴

積欠百萬稅款拒繳！工程顧問董座遭管收3天　兒提40萬救援

買鹹酥雞被抓包酒駕　騎士掰「流汗已流光」仍被判關8個月

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

烏軍砲火釀平民傷亡！　俄邊境貝爾哥羅德州進入緊急狀態

警「喬裝成恩客」破獲美中韓賣淫集團！　廣告淫照曝光

第一次約會被帶靈骨塔「見家長」！ 女星驚曝相親對象詭異行徑：真的很扯

越共整肅！　越南副總理黎明慨遭祭「警告處分」恐丟官

新番《敗北女角太多了》高人氣！小說全七卷霸榜電子書平台

伊朗女沒戴頭巾開車！拒攔停「遭警開槍射擊」　昏迷送院癱瘓

4月大女嬰「被餵汽油」凶手竟是親爹　被逮認了：想要她死

岸田喊「不選了」嚇壞日股翻黑　擔憂升息捲土重來

忍不住了！幼童尿在水溝蓋遭公審　網見1舉動力挺：當下最好處置

看好航空貨運排13架包機　中菲行搭海空聯運與中歐鐵路

社會熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

即／台北看守所驚傳受刑人死亡！洗錢入獄才2周

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

台南惡火奪5命！1家6口剩1人　全家福照曝光惹鼻酸

即／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

竹縣衛生局爆醜聞　訪視員性侵女個案

更多熱門

相關新聞

鄭文燦關押第二個月　受刑人控「特權」獨居吹冷氣

鄭文燦關押第二個月　受刑人控「特權」獨居吹冷氣

海基會前董事長鄭文燦涉嫌貪汙，7月11日起即被關押桃園看守所，卻有受刑人出庭應訊時，檢舉鄭文燦住在會客室改裝的獨居房，還裝有冷氣，但桃檢據報當天中午突襲檢查看守所，並沒有看見有任何異常。

台電累虧3826億！　政院追加「編千億撥補台電」

台電累虧3826億！　政院追加「編千億撥補台電」

讓「體育界走進體育部」　行政院籌備體育部將廣納選手意見

讓「體育界走進體育部」　行政院籌備體育部將廣納選手意見

行政院經發會9月3日首召開　劉德音、劉揚偉、施振榮入列顧問

行政院經發會9月3日首召開　劉德音、劉揚偉、施振榮入列顧問

行政院開系統性治水會議　持續提升承洪韌性

行政院開系統性治水會議　持續提升承洪韌性

關鍵字：

鄭文燦海基會行政院桃園看守所矯正署特權

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面