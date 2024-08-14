經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

▲鄭文燦因於桃園市長任內涉貪，目前被羈押禁見於桃園看守所。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

海基會前董事長鄭文燦因擔任桃園市長期間涉收賄，目前被羈押禁見於桃園看守所，卻被爆料他享特權吹冷氣，矯正署今（14日）澄清鄭配住多人舍房，生活作息與一般禁見被告相同，所內會客室也沒改裝成鄭專用獨居房，並無外傳享吹冷氣特權等情形。

據悉，鄭文燦是被同所收容人出庭檢舉，指所方將所內會客室改裝成獨居房，讓鄭專用吹冷氣。監所會客室用於家屬或律師和收容人接見，確實可藉由會客吹冷氣，短暫逃離舍房裡的燠熱，鄭文燦禁見期間只能跟律師見面，可能因律見次數較多、時間較長，讓他人眼紅可經常吹冷氣。

曾任行政院副院長、剛接任海基會董事長的鄭文燦，被控7年前擔任桃園市長時，涉於轄內「林口特定區計畫工五工業區（又稱華亞科技園區）擴大方案」，收取地主透過白手套行賄的500萬元，今年（2024年）7月5日鄭自日本度假回台，在機場直接被桃園檢調帶回偵辦。

▲桃園監獄附設桃園看守所外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方訊後聲押禁見鄭文燦，歷經地院交保、檢方抗告、高院發回，鏖戰3回合在7月12日將鄭收押禁見確定。鄭被爆料在看守所內疑享特權後，桃檢前往桃園看守所檢查，沒發現異常。

矯正署今上午發布新聞稿，聲明桃園監獄附設桃園看守所依法執行羈押被告處遇，絕無特殊待遇，全文如下：

鄭姓被告自113年7月11日經臺灣桃園地方法院裁定羈押禁見，均配住多人舍房，其房內生活作息與一般禁見被告無異，未有單獨收容情事。且本所會客室僅供家屬或律師依法辦理接見使用，未曾改為收容空間容留特定人士。

本所各項處遇作為，均恪守羈押法及相關規定依法辦理，絕無部分媒體報導享有特權之情，特此澄清。