福建開放陸客赴馬祖旅遊　海基會將派員駐點提供服務

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

福建22日開放陸客赴馬祖個人及團體旅遊，因應陸客即將來到馬祖，海基會23日宣布，將派員入駐馬祖行政協調中心，為旅客提供各方面的協助，預計9月正式開始運作。

海基會秘書長羅文嘉在背景說明會上表示，海基會樂見福建開放陸客至馬祖，雖然只限於福建，也只有到馬祖，但總是踏出了第一步，海基會也予以正式回應，下個月開始，馬祖服務中心將正式開始運作。

▼陸客經過小三通赴馬祖旅遊。（圖／翻攝中新社）



羅文嘉指出，因應接下來陸客透過小三通來訪馬祖，可能需要各種服務、協助，還有旅遊資訊，海基會將在馬祖設立辦公室並派員，提供第一線的服務。

海基會7月才派員入駐金門行政協調中心提供服務，羅文嘉解釋，金門的小三通比較活絡，但以小三通的性質來講，馬祖大部分還是觀光用途比較多，所以兩邊的服務性質稍有不同。

羅文嘉說，也因為馬祖小三通以觀光用途居多，預估人員的訓練也會以此為主，所以在海基會內部的分工來講，金門的辦事處是歸經貿處在管理，馬祖的服務中心是歸文教處在管理，稍有不同。

羅文嘉也強調，對於兩岸觀光，政府一直採取開放的態度，整個關鍵在對岸，「有來有往才叫交流，如果只有一方同意、一方不同意，一方熱、一方冷，那不叫真正的交流。」

羅文嘉還說，台灣不只金門、馬祖的國人可到對岸旅行觀光，從事各種活動，本島的國人也都一樣，但中國大陸對其國民來台觀光仍然禁止，「台灣歡迎全世界喜歡台灣、想認識台灣的朋友來台灣，包含中國大陸境內所有想來走走、想來認識台灣美好價值的，我們都張開手臂歡迎。」

▼海基會7月入駐金門行政協調中心，羅文嘉（左二）親自前往揭牌。（圖／記者蔡紹堅攝）

