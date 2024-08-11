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台商子女夏令營獲好評　海基會：未來還將持續舉辦

▲▼台商子女夏令營獲好評　海基會：未來還會持續舉辦。（圖／海基會）

▲海基會舉辦台商子女夏令營。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」第三梯次，10日在台中畫下圓滿句點。海基會副秘書長蔡孟君在結業式上表示，希望這次的營隊活動能成為小朋友人生成長的養份，「只要台商朋友有需要，海基會未來就會持續辦理，讓更多台商子女感受到台灣的美好。」

蔡孟君提到，在今年的營隊活動期間，許多家長們透過群組提供許多反饋意見和感想，特別是對海基會提供無微不至的細心照顧，讓家長們都能安心。

▲▼台商子女夏令營獲好評　海基會：未來還會持續舉辦。（圖／海基會）

也有家長表示，參加夏令營讓小朋友認識台灣的社會、自然、人文、民主開放等美好價值，讓小朋友知道，自己是來自一個這麼特別又美麗的地方。

蔡孟君強調，家長們的心聲與期望，海基會都會認真聆聽，「只要台商朋友願意讓小朋友們回到台灣來，感受台灣的美好、呼吸台灣的自由空氣，海基會就會持續辦理，構思更多活動，把更多台灣的美好傳遞給大家。」

結業式以精彩回顧影片拉開序幕，有客家的風景、民主的軌跡、歷史的殘影，同時，在輔導員帶領下，10個小隊粉墨登場，在家長的專注眼神中，展現精心練習的俏皮舞蹈。

最後，小朋友們也派出代表，上台真情告白，細數營隊期間好玩好看的行程，並感謝爸爸媽媽報名夏令營，下次也想繼續參與。

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