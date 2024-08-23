搶到《吉伊卡哇》悠遊卡　收貨「變鋁箔包」！客服1句遭網轟詐騙

▲吉伊卡哇悠遊卡。（圖／翻攝悠遊卡 EasyCard）



記者施怡妏／綜合報導

日本人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣。悠遊卡公司21日推出吉伊卡哇悠遊卡，全台線上、實體馬上被掃光，順利搶到悠遊卡的網友表示，拆開包裹後超傻眼，居然收到一個鋁箔包，沒有悠遊卡；對此，客服表示商品已售完，只能退貨退款，不少網友直呼「騙人下單」。

有網友在Dcard發文，「有人也收到不是吉伊卡哇悠遊卡的品項嗎？」前兩天在網路上搶到《吉伊卡哇》小八貓的悠遊卡，帶著期待的心情領貨，沒想到卻收到一個鋁箔包，沒看到悠遊卡，「想請問有人也跟我一樣嗎？到底誰會花一百塊買鋁箔包飲料？」

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客服表示，已登記回報給倉庫，不過商品目前已售完，「可能除了退貨退款，目前也無其他方式解決，真的很不好意思」。原PO傻眼嘆，「現在只能退款退貨，但我只想要悠遊卡，好不容易搶到結果被擺一道，有夠傷心」。

貼文曝光，網友直呼根本是詐騙，「幫高調，詐騙真的無底線欸，沒有貨硬要賣，什麼意思」、「寄一個不相干的東西明擺是詐騙了，正常賣家就算出貨弄錯會有人賣一個鋁箔包奶茶的嗎？」「看他們賣場還真的有賣同款奶茶，一瓶9塊」、「太扯了吧，根本就是騙人下單」、「他出錯貨應該還是要有你下單的那份庫存，不然就等於不實上架（超賣）」。還有苦主現身，「我收到是三麗鷗的悠遊卡，但奶茶比較瞎」。

也有網友指出，「本來還很羨慕可以在網路上購買商品的人，因為住在南部都沒有辦法可以購買，但相同案例這幾天我已經看過蠻多起的，購買悠遊卡但都寄來其他商品，只能退貨處理」。

▲賣家表示，商品已售完，只能退款 。（圖／翻攝自Dcard）



根據悠遊卡官網資訊，這次推出的「吉伊卡哇悠遊卡」有三種款式，分別為粉色的「吉伊卡哇」、藍色的「小八貓」及黃色的「兔兔」，每張售價為150元。然而，臉書社團及蝦皮上，已有不少黃牛開出高昂的炒賣價格，分別為300元至1500元不等，最高炒價等於原價10倍。

悠遊卡公司21日晚間突然發文表示，這次的「吉伊卡哇悠遊卡」將推出悠遊卡全套3入的預購，售價450元，且無限量供應，直到10月18日陸續出貨，瞬間讓黃牛吞下一堆庫存。

