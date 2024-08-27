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藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」加班眼神死：上了12小時班

▲藏壽司與首吉伊卡哇合作。（圖／藏壽司提供）

記者施怡妏／綜合報導

日本超人氣漫畫《吉伊卡哇》與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，受到許多人喜愛，也引起一連串亂象，一名網友表示，跟男友一起去吃藏壽司，坐的位置靠近內場，聽到店員一邊做壽司一邊崩潰怒吼「不要再點了！」貼文曝光，有店員無奈嘆，「加班加到眼神死」、「今天超賣300盤壽司」。

有網友在Threads發文，男友喜歡吉伊卡哇，日前一起去吃店內用餐，坐到了內場旁邊的位子，親耳聽到內場的店員怒吼「xxx，不要再點了！」接著看到轉盤上出現解體的黃瓜捲、肉丸軍艦等等，「真的是辛苦了」。

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貼文曝光，釣出店員留言，「我今天加班加到眼神死9-21，最後根本行屍走肉。回家吃飯還吃到睡著，明明是平日，來客數卻是假日量。那假日來客數像什麼，像過年連假的量」、「每次有活動內心都這樣吶喊」、「出這種活動內場真的會很幹」、「今日超賣300盤壽司，店長抓帳快崩潰」。

其他網友表示，「今天真的超級可怕，沒看過藏壽司平常日人這麼多的」、「剛剛也去吃，今天感覺我吃的那間真的忙到炸掉，第一次遇到快10分鐘都無法點餐，也沒有任何餐點上來」、「昨天快九點看到藏壽司還在排隊，覺得好可怕」、「感覺賣空盤也有人會買」。

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