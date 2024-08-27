藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，廣受消費者追捧，但也引發諸多亂象。一名網友透露，自己曾做過傻事，拿吃完的盤子在投放口來回晃一下，結果機器竟感應成功，直接多加1盤；而前員工也證實，之前常有小朋友這樣做，他們則會請負責人處理。

網友在Threads發文打趣道，「以前去吃藏壽司時做過蠢事，我把吃完的盤子在投放口來回抽插，機器就自動幫我加一盤了；換句話說，你要是真的那麼想要扭吉伊卡哇，大可直接這樣做。」

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原PO接著表示，「反正你可能吃不下，那就多花錢當作買扭蛋，甚至來個1萬元實測藏壽司扭蛋機率，題材都幫你想好了，只是很盤而已。」

▲日本超人氣漫畫《吉伊卡哇》與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋。（圖／藏壽司提供）

PO文就釣出前員工，留言解惑道「之前常常看到小孩這樣玩，沒過多久家長就會按服務鈴，雖然可以直接請負責人來處理，但我還是會露出『完蛋了...這超嚴重』的表情，然後用絕望的語氣請客人稍等一下，並請負責人處理。」

而網友們也紛紛回應，「日超賣300盤壽司，店長抓帳快崩潰」、「原來真的有人會嘗試，朋友之前才這樣試而已，差點被他笑死」、「如果是吃不下的話覺得這樣可以欸，不會浪費食物」、「我真的做過」、「省了代吃的錢」、「這我們做過的事」。