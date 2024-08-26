3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰

▲吉伊卡哇5款可愛的「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

網搜小組／周亭瑋報導

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，受到許多人追捧，但也引發一些亂象。一名男網友無奈表示，3天內已吃了4次藏壽司，每次都有湊到25盤，卻狂抽到徽章跟紙膠帶，讓他心累不已，甚至光想就反胃，而女友也因沒抽到吊飾當場哭了。

網友昨在論壇zuvio發文提到，「這3天我已經吃4次藏壽司，而且女友食量很小，每次大概吃6-7盤就飽了，剩下都是我努力吃的，這3次都有湊到25盤，但還是只有抽到徽章跟紙膠帶，今天女友抽完扭蛋直接在我面前哭哭，我看了也很心疼，但真的吃到想吐。」

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▲藏壽司首度與日本動漫人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）推出聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

原PO坦言，他本身不吃生食，所以都點玉子燒、豆皮壽司、玉米壽司等，「我第一次吃壽司吃到反胃想吐，所以想找人代吃了，我看網路上代吃是付一半費用，就是一盤40元的話，我幫你出20元，看有沒有人想要，因為現在暑假很閒，地點時間我都可以配合，但僅限北部地區，拜託幫我女友抽到吊飾，她只是個喜歡吉伊卡哇的可愛女子而已。」

對此，網友們紛紛回應，「通常越多人想要的東西越不好中，所以不是歐皇別挑戰了吧」、「過一陣子一定有人會賣，別擔心」、「幫吃是不用保證出扭蛋？」「加加，雙北可以~我直接吃爆」、「吉伊卡哇好可愛」。