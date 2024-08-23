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陸「獵狐行動」抓千億人民幣經濟犯　中泰引渡生效25年首執行成功

▲大陸公安部「獵狐行動」自泰國引渡涉及千億人民幣的重大經濟罪犯。（圖／翻攝央視）

▲大陸公安部「獵狐行動」自泰國引渡涉及千億人民幣的重大經濟罪犯。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部「獵狐行動」工作組20日將涉嫌組織、領導傳銷活動的張姓特大經濟犯罪嫌疑人自泰國引渡回國受審。此案為1999年中泰引渡條約生效後，大陸官方首次從泰國引渡經濟犯罪嫌疑人。據了解，以張姓犯嫌為首的犯罪集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

▲大陸公安部「獵狐行動」自泰國引渡涉及千億人民幣的重大經濟罪犯。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣（數位貨幣）的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元（人民幣，下同）不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網路傳銷違法犯罪活動。

重慶公安局2020年立案偵結後於2021年3月透過國際刑警組織中國國家中心局對張姓主嫌發出紅色通報。直至2022年7月21日，泰國警方逮捕張姓主嫌，大陸公安部便依據雙邊引渡條約向泰方提出請求。

泰國法院2024年5月21日終審裁決將張姓主嫌引渡中國，泰國政府14日作出行政決定，支持法院終審裁決，啟動引渡程序。

▲大陸公安部「獵狐行動」自泰國引渡涉及千億人民幣的重大經濟罪犯。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，大陸公安部自2014年起，已連續十年組織各地公安機關進行「獵狐行動」，從120多個國家和地區抓獲在逃經濟犯罪嫌疑人9000餘名，追贓挽損近490億元人民幣。

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