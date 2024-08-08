交易泰達幣出人命！25歲幣商遇搶「肉身攔車亡」　7惡徒遭起訴

▲樓男、邱男2人策畫虛擬貨幣假交易，害25歲陳姓幣商慘死。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市湖子內重劃區2024年4月傳出一起泰達幣交易命案，警方初步調查，幣商陳姓男子10日凌晨攜帶236萬元現金，與人相約在重劃區交易虛擬貨幣，未料主嫌樓男等人「空手套白狼」，持辣椒水朝陳男臉部狂噴，隨後劫走現金；陳男不甘遭受損失，趴上引擎蓋想阻止樓男等人離去，未料卻在路口被甩飛、重傷不治。案發後警方逮捕樓嫌等7人，檢方偵結後起訴，其中樓嫌、邱嫌涉強盜致死罪，未來將由國民法官審理。

嘉義警方調查，主嫌樓男、邱男等人透過中間人聯繫上陳姓虛擬幣商(25歲)，佯稱要交易泰達幣，雙方相約於4月10日凌晨0時許在湖子內重劃區面交。到了約定時間，陳男帶著236萬元現金赴約，未料樓男等人根本沒有泰達幣，想「空手套白狼」，在清點完現金金額確認數目後，即由小弟持辣椒噴霧朝陳男臉部噴灑突襲，並由邱男駕車逃離現場。

陳男不甘遭受鉅額損失，強忍劇痛起身，並趴附在汽車引擎蓋想阻止樓、邱等人離開；樓男見狀後，唆使邱男加速，並於湖美三路交岔口突然向右急轉彎，當場將陳男甩飛落地。

警方獲報趕抵現場後，立即將重傷昏迷的陳男送醫，但陳男傷勢過重，經搶救數日後仍宣告不治死亡。警方案發後成立專案小組追查，將涉案的樓男等7人逮捕歸案，案經檢方偵結，認定樓男、邱男2人參與策劃，並提供車輛接應，罪刑重大，將2人依強盜致死罪起訴，未來將由國民法官審理；而其餘共犯則均依加重搶奪罪起訴。

▼警方破門逮人時，還在嫌犯據點起初2把改造手槍、1把鎮暴槍、以及27萬餘元現金等證物。（圖／嘉義市警局提供）