　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交易泰達幣出人命！25歲幣商遇搶「肉身攔車亡」　7惡徒遭起訴

▲▼ 虛擬貨幣假交易真強盜 嘉義檢警迅速偵破 。（圖／嘉義市警局提供）

▲樓男、邱男2人策畫虛擬貨幣假交易，害25歲陳姓幣商慘死。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市湖子內重劃區2024年4月傳出一起泰達幣交易命案，警方初步調查，幣商陳姓男子10日凌晨攜帶236萬元現金，與人相約在重劃區交易虛擬貨幣，未料主嫌樓男等人「空手套白狼」，持辣椒水朝陳男臉部狂噴，隨後劫走現金；陳男不甘遭受損失，趴上引擎蓋想阻止樓男等人離去，未料卻在路口被甩飛、重傷不治。案發後警方逮捕樓嫌等7人，檢方偵結後起訴，其中樓嫌、邱嫌涉強盜致死罪，未來將由國民法官審理。

嘉義警方調查，主嫌樓男、邱男等人透過中間人聯繫上陳姓虛擬幣商(25歲)，佯稱要交易泰達幣，雙方相約於4月10日凌晨0時許在湖子內重劃區面交。到了約定時間，陳男帶著236萬元現金赴約，未料樓男等人根本沒有泰達幣，想「空手套白狼」，在清點完現金金額確認數目後，即由小弟持辣椒噴霧朝陳男臉部噴灑突襲，並由邱男駕車逃離現場。

陳男不甘遭受鉅額損失，強忍劇痛起身，並趴附在汽車引擎蓋想阻止樓、邱等人離開；樓男見狀後，唆使邱男加速，並於湖美三路交岔口突然向右急轉彎，當場將陳男甩飛落地。

警方獲報趕抵現場後，立即將重傷昏迷的陳男送醫，但陳男傷勢過重，經搶救數日後仍宣告不治死亡。警方案發後成立專案小組追查，將涉案的樓男等7人逮捕歸案，案經檢方偵結，認定樓男、邱男2人參與策劃，並提供車輛接應，罪刑重大，將2人依強盜致死罪起訴，未來將由國民法官審理；而其餘共犯則均依加重搶奪罪起訴。

▼警方破門逮人時，還在嫌犯據點起初2把改造手槍、1把鎮暴槍、以及27萬餘元現金等證物。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 虛擬貨幣假交易真強盜 嘉義檢警迅速偵破 。（圖／嘉義市警局提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
對手比「X」嘲諷！　林郁婷仍讚：感謝跟我一起打出好比賽
25歲泰達幣商遇搶！「肉身攔車亡」　7惡徒起訴
林郁婷被對手比「雙X」　蔡其昌：氣到睡不著
快訊／台積電下挫21元至899　台股大跌逾400點
蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網傻：果然是冤大頭
馬桶吸把悠遊卡竟是「停車場神器」！他實測結果全場爆笑
林郁婷頂住風波爭金！　媽媽心疼：好幾天都睡不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交易泰達幣出人命！25歲幣商遇搶「肉身攔車亡」　7惡徒遭起訴

爺爺是情報員！阿宅當徵信業者　解決小三和小王的百種方法

16歲的吸一口　「販毒搶劫坐牢」害他14年

快訊／上班注意！　國道公車、轎車追撞

注意！下波「新興毒品」曝光　喪屍毒品列管空窗竄全台

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

新北情侶遭攔查拒開置物箱　機車違規改裝…警開6罰單共1.62萬

鬼門開前1天失蹤！新北紅衣嬤跑到「新竹4天」出動黑狗才尋獲

已婚男偷吃嫩妹！完事大讚「上圍傲人」：全身都我的菜

新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

交易泰達幣出人命！25歲幣商遇搶「肉身攔車亡」　7惡徒遭起訴

爺爺是情報員！阿宅當徵信業者　解決小三和小王的百種方法

16歲的吸一口　「販毒搶劫坐牢」害他14年

快訊／上班注意！　國道公車、轎車追撞

注意！下波「新興毒品」曝光　喪屍毒品列管空窗竄全台

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

新北情侶遭攔查拒開置物箱　機車違規改裝…警開6罰單共1.62萬

鬼門開前1天失蹤！新北紅衣嬤跑到「新竹4天」出動黑狗才尋獲

已婚男偷吃嫩妹！完事大讚「上圍傲人」：全身都我的菜

新竹驚見山豬逛大街！警遭攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

女留新男友在房間回來「4萬不見了」　警問名字她愣住答不出來

嘉義09:14發生規模3.3地震　4縣市有感「最大震度2級」

亞洲貓王重要推手！翁士航喊話邀請賴清德：一起加入航海王艦隊

獨家／塢檔缺稀　三大造船國及亞歐船東競相與台船接洽造新船

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

快訊／國1湖口段小貨車撞護欄翻覆　貨物掉滿地回堵5km

心疼！林郁婷賽後被對手比「雙X」　蔡其昌：氣到睡不著

台積電下挫21元至899　台股大跌逾400點

若川普敗給賀錦麗　拜登示警：沒信心權力能和平交接

交易泰達幣出人命！25歲幣商遇搶「肉身攔車亡」　7惡徒遭起訴

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

社會熱門新聞

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

鬼門開前1天失蹤！搜救犬尋獲新北嬤

不想當兵！桃園23歲男「躲在大陸」逾期不歸下場曝

快訊／上班注意！　國道公車、轎車追撞

警遭山豬攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

超級100噸　東部海域首艘海巡新型巡防艇服役

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

下波「新興毒品」曝光　喪屍毒品列管空窗竄全台

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

午後天氣不穩定，中央氣象署今（6日）下午1時31分針對7縣市發布大雷雨即時訊息，並針對台南市南化區、嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布災防告警，山區暴雨警戒時間2小時。

女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　背後真相曝

女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　背後真相曝

色男住院熊抱護理師「揉胸頂臀」！法官重判1年

色男住院熊抱護理師「揉胸頂臀」！法官重判1年

夫妻感情糾紛　先生帶人砸店

夫妻感情糾紛　先生帶人砸店

郭彥均投資虛擬貨幣「遭詐騙7位數」

郭彥均投資虛擬貨幣「遭詐騙7位數」

關鍵字：

嘉義虛擬貨幣幣商泰達幣湖子內

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

方莞靈奧運登場　抓舉、總和勇破全國

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面