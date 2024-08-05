真相曝！內湖女富商領500萬遭劫+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員

記者黃宥寧／台北報導

真相大白！北市謝姓女富商在文姓等男子護駕到銀行提款，卻遭多名男子持辣椒水劫走。翌日，幕後主謀樂團羅姓主唱墜樓亡，弘仁會大哥李子軒遭逮，5人被判處8年不等有期徒刑。檢警認案情不單純，深入追查，發現被害謝女與文男為同一個詐團成員，以投資名義詐騙24名民眾共695萬，士林地檢署偵結，依違反組織犯罪條例等罪起訴9人。

去年3月23日謝佳宇「女富商」與文永驊、曾永逸開車到南港銀行領500萬，下午到內湖某銀行提領195萬元，欲離去時遭陳哲銘等人持辣椒水搶走500萬元，陳男等人得手後逃逸，在瑞芳狼狽落網，5月23日弘仁會23歲李子軒在三重遭逮捕。

今年10月法院開庭，李子軒、陳哲銘、莊逸辰、黃偉傑、黎業鵬不否認犯行，「女富商」謝女出庭作證向媒體稱「至今仍不知道為何有人要搶她的錢」，且遭搶的錢都是向朋友借的，準備開車行，自己不是什麼富商，如今無法開店只能當一般上班族。

▲謝佳宇為詐騙集團成員。（資料圖／記者黃宥寧攝）

去年12月21日法院依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪 ，判處李子軒、陳哲銘、莊逸辰、黃偉傑、黎業鵬各有期徒刑8年、7年8月、7年6月、7年10月、7年8月，扣案辣椒噴霧1瓶，犯罪所得500萬元沒收。至於，黎另又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

檢警認這起搶案可能是「黑吃黑」，經抽絲剝繭調查，發現男子廖軒政2023年3月前找來文永驊、「嘻哈歌手」羅元奕、楊巳霆、曾永逸、謝佳宇等人組成詐騙集團，由文男擔任「車手頭」，李皓淵受廖指揮，陪同曾永逸登記捷仁文創公司方便洗錢，李再將公司提款卡等交給收帳的林姿儀，各自再招募花、鐘姓男子等人負責提款，將得手的「黑錢」透過文男、林女、廖男繳回詐欺集團。

文男指出，3月23日搶案發生當天他開車載曾男、謝女到銀行領錢，謝女若順利提款695萬，可以達到20至30萬報酬，曾說，強盜案發生後，他到北市民權東路某辦公室，與文、謝、林串證。

▲嘻哈樂團主唱羅元奕強盜案後翌日墜樓身亡。（資料圖／記者黃彥傑攝）

楊巳霆表示，3月22日，文男就開車載他到銀行領2次錢，首次300萬、第2次180萬，第2次行員還有找警察來，警察還護送他到文男提供的南港車行。

一度被誤認是女富商的謝女說，搶案當天，文男要她向行員說「領500萬是要做二手車買賣」，沒想到第2家銀行領到195萬就被搶，文男也曾表示，搶案可能跟曾永逸有關，因為曾是羅元奕小弟，後來到北市某處，現場有很多人到，包括執行搶案的人，當天是為了要串供。

檢察官調查後，認定24名被害人被廖男等9人（不含已歿羅男）以投資名義誆騙共1958萬4000元，依組織犯罪條例、3人以上犯詐欺取財等罪，依法起訴，審酌廖男主持及指揮本案詐團提領款項組織，配合其他詐團成員向被害人詐欺，侵害被害人財產法益及社會金融秩序甚鉅，其情節及惡性重大，建請法院從重量刑，以昭炯戒；其餘林、文等7名被告，量處適當之刑，以資懲罰，沒收扣案物品手機等。