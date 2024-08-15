山東一政府向民企「索要1.1億罰款」！官員嗆：幹垮企業太簡單了

▲山東一市監局被指向涉傳銷企業談判罰款2100萬人民幣。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多個社交平台13日流傳幾段錄音顯示，河北唐山一公司因涉嫌網路傳銷，被山東菏澤成武縣市場監管局擬罰沒2558萬元人民幣（約新台幣1億1538萬元），疑似該局工作人員與涉案企業就罰沒金額「談判」時，要求企業認罰不能低於2100萬元，並稱「要幹垮一家企業太簡單了」。

據《封面新聞》報導，舉報材料稱，2022年成武縣市場監管局接到舉報，位於唐山的巴克醫療集團通過自建會員網站從事網路傳銷活動，有多個山東菏澤市成武縣的居民成為涉案會員。成武縣市場監管局為此立案調查，以防止當事人轉移或隱匿涉傳資金為由，申請法院凍結了相關公司、個人帳戶9445萬元資金（人民幣，下同）。

舉報材料稱，該企業與成武縣市場監管局反不正當競爭科科長張某、局黨組書記董某有多次談話，雙方針對罰沒金額進行「談判」。

錄音中，疑似辦案人員的張某稱，「說句難聽話，扶持一個企業，我真沒那個本事，幹垮一個企業太簡單了……。」期間，疑似涉案公司員工提出「爭取2000萬解決問題」。「張某」則表示，「2000萬做不到，一定要突破2100萬。」

另一名男子則表示，「可以再找個公司，用其他公司代替，要與巴克公司有牽連、有來往，從案情上能說得過去的……。」舉報材料稱，「說上述話的男子是成武縣市場監管局黨組書記董某」。據悉，這段4分多鐘的錄音中，背景噪音、對話空間不同，疑似由多段錄音組成。

巴克醫療集團2015年在河北唐山成立，註冊資金1300萬元，經營範圍包括保健食品銷售、醫療器械銷售和租賃，以及珠寶服飾、母嬰用品、陶瓷玻璃、五金家電等數十種業務。

8月14日，成武縣縣委宣傳部工作人員表示，涉案企業相關的案例情況，在經辦過程中已向河北唐山相關部門通報；錄音材料中涉事的成武縣市場監管局人員張某，已被調離崗位接受調查，事件其他情況還在調查中。