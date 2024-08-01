陳零九有夠衰！JPEX千萬代言費只收500萬　投資還大虧700萬

▲陳零九為JPEX平台代言沒收到報酬尾款，還自掏腰包投資虧損700萬元。（資料照／種子音樂提供）

記者劉昌松／台北報導

藝人陳零九因代言JPEX加密貨幣交易平台，在JPEX吸金詐騙案爆發後，曾以涉嫌《銀行法》被告身分遭傳喚，但台北地檢署調查認為，陳零九透過滾石音樂接下JPEX代言活動，報酬約定1千萬元不僅沒收到，且陳零九自己也投資買幣虧損，至今有45顆泰達幣無法兌現，無證據顯示陳零九與主嫌有犯意聯絡，因此將陳零九、幫職籃新北國王拉業務的劉建甫等9人不起訴。

香港加密貨幣交易平台JPEX(綠石交易所)2020年成立後，就在香港找藝人張智霖等名人代言，砸錢刊登廣告，宣稱可以可以透過低買高賣虛幣USDT(泰達幣)、JPC幣賺價差，最高年報酬可達60%，且保證期滿償還本金，在各國間吸引投資，吸金總額超過新台幣163億元。

▲陳零九曾以吸金案被告身分被檢察官傳喚出庭。（資料照／記者劉昌松攝）

2022年8月，JPEX以電子郵件聯繫陳零九的經紀人劉柏良，洽談與滾石音樂公司簽約，以1000萬元報酬邀請陳零九擔任平台代言人，代言期間從2022年11月開始為期2年。此外，JPEX還聯繫上幫職籃新北國王隊拉業務的劉建甫，以贊助職籃球隊的方式，增加JPEX曝光度，另在2023年7月5日，在台北小巨蛋主辦拳擊賽「2023 Tha Gage 拳上終於之戰」，打響JPEX平台知名度。

陳零九、劉建甫和相關參與辦理活動的人，因此都被投資人控告涉嫌JPEX吸金詐騙案，陳零九為此多次喊冤，他本來就對區塊鍊有高度興趣，被找上代言後，只參加過亞洲區塊鍊大樓開幕記者會，JPEX平台線上活動，如果有會員使用他提供的推薦碼註冊，他可以獲得交易回饋金。

▲JPEX平台曾舉辦拳擊賽，邀請網紅名人參加，為平台造勢打知名度。（資料照／記者湯興漢攝）

但是JPEX只在2022年11月間分兩次，將約新台幣500萬元價值的虛擬幣打進陳零九的電子錢包，陳零九將其中2成約100萬元變現交給滾石音樂後，JPEX就沒再履行支付尾款，雙方因此在2023年7月即前解除合作。

陳零九表示，他不但沒有收足代言費，自己也掏錢投資平台買幣，除了已虧損的700萬元，仍有45萬多顆USDT卡在JPEX平台，遠超過當初說好可收到的代言報酬，檢察官調查認為，不能光以陳零九擔任代言，就認為是參與詐騙吸金犯罪，且如果陳零九真的是共犯，不可能把自己的資產投入JPEX面臨投資虧損的風險。

至於富庫曼公司劉建甫因認識新北國王隊總經理毛加恩，引薦JPEX贊助球隊164萬元，劉雖然有從中賺取贊助費差價，也不代表有參與JPEX吸金案，因此最後以無積極犯罪證據、無主觀犯意等理由，處分陳零九、劉建甫與其他參與聯繫活動共9人都不起訴。