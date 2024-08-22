拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

▲柯文哲、陳佩琪一起上班。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議之際，妻子陳佩琪卻接連爆出「借兒子人頭開公司」、「看上億豪宅」等事件，引起議論。對此，媒體人黃揚明今（22日）表示，柯文哲要在政壇存活，第一件就是讓陳佩琪理解人設，陳在這個時機點，給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，絕對不是幫柯，而是害柯。他也舉例幾位政壇知名另一半，提醒陳佩琪是參演其中的配角，而非無辜的臨時演員。

黃揚明於臉書表示，如果柯文哲還認為自己有機會在政壇存活的話，第一件事情，就是讓陳佩琪「理解」柯文哲的人設。

黃揚明表示，柯文哲和陳佩琪是醫師家族起家，收入本就不差，柯文哲和兒子名下在台北市的兩棟房子，現在市值總價絕對超過2億元以上，陳佩琪想換房、去看房都是她的自由，她也絕對有這個能力去買億萬豪宅，對房仲而言絕對是VIP。

黃揚明認為，但是，柯文哲從2014年台北市長選戰崛起，對抗的是住在帝寶的連勝文，當時用「大連艦隊」大力批判連陣營的財大氣粗。

「推倒藍綠高牆」、「垃圾不分藍綠」，黃揚明說，這幾句話言猶在耳，支持者會被稱為「小草」，正是因為多數屬於年輕及社會基層階級，而民眾黨這個新興政黨的崛起，柯文哲影響力居功厥偉。

黃揚明指出，可是，當競選總統的帳目不清、爛帳一堆，黃珊珊的「珊大案」與市府的「三大案」交錯衝擊的時機點，柯文哲的另一半陳佩琪卻給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，這絕對不是幫柯，而是害柯。

黃揚明再指，「黑柯者」，將買豪宅與競辦帳目不清直接連結，此說法證據實在不足，但足以影響柯文哲和民眾黨的社會觀感；即使「愛柯者」，也很難在賞豪宅，這件事情上聲援柯文哲夫婦，頂多說幾句又還沒買，結束此話題。

提到「政壇知名另一半」，黃揚明說，台灣政壇從古至今有幾位政治人物另一半的典範，正面典範如宋楚瑜的妻子陳萬水、馬英九的妻子周美青、賴清德的妻子吳玫如，她們呈現的面貌各有不同，但形象上幾乎都是讓從政的另一半加分；當然也有負面典範，如陳水扁的妻子吳淑珍，因貪財寵兒，最後身陷司法泥淖。

最後，黃揚明強調，陳佩琪敢言、多言，現在這個時代，政治人物的伴侶當然可以選擇做自己，但別忘了，她終究得承受「柯文哲另一半」的社會框架。而且這次的政治風暴中，她自爆為丈夫、兒子成立公司，即使後來改口，也證明她並非無辜的臨時演員，而是參演其中的配角。

▼總統賴清德與夫人吳玫如。（圖／記者李毓康攝）

▼馬英九同框周美青。（圖／翻攝馬英九臉書）



▼陳水扁、吳淑珍與陳幸妤。（圖／翻攝陳致中臉書）