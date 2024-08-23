今起連7天熱爆！　「珊珊」將成中颱大迴轉撞日本

▲今日至下週日(23至25日)「太平洋高壓」影響，各地上看37度 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週日(23至25日)「太平洋高壓」影響，各地熱如盛夏、上看37度。輕颱「珊珊」預計在未來五天會增強為中度，向東北大迴轉、侵襲日本機率很高。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(23至25日)「太平洋高壓」影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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▲4縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至36度。中央氣象署針對4縣市發佈高溫燈號，今（23)日中午前後台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、屏東縣為黃色燈號。



下週一、二(26、27日)「太平洋高壓」減弱、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下週三、四(28、29日)盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與「陸風」輻合、西南部有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。

▲珊珊颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

輕颱「珊珊」向北北西朝日本方向前進，第5天轉向北北東、有迴轉的跡象，且已增強至「中度」以上，預計未來東北大迴轉、侵襲日本機率很高。但登陸地點及時間？因大迴轉而有很大的「不確定性」，下週二、三(27、28日)若有日本行程，應密切注意其最新動態。