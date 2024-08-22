東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「挾強大風雨」直撲日本

▲珊珊颱風預計26日起靠近日本。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊22日凌晨3時正式在馬里亞納群島附近海域形成，並伴隨著暴風圈逐漸北上。儘管珊珊預計對台影響不大，但是有可能在26日發展為日本氣象廳定義的「強烈」颱風，並於27日逼近日本。根據預測，珊珊很有可能會維持強烈勢力，從西日本或東日本登陸日本。此外，由於鋒面持續滯留於日本海，因此日本的大雷雨暫時不會消停。

根據tenki報導，2024年1月至5月間出現2個颱風，隨後7月又生成2個颱風。雖然相較以往整體颱風生成速度較慢，但是8月日本南部海域連續生成多個颱風，珊珊已經是8月的第6個颱風。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於馬里亞納群島附近（北緯16.6度、東經141.4度），幾乎停滯中，中心氣壓為1000百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

由於珊珊未來將會穿越海水溫度高的海域，因此預計在北上過程中持續增強。目前，日本外海的海面溫度普遍高於27度，尤其是在東北南部、九州至沖繩近海，有利於颱風發展。

根據氣象廳預測，珊珊可能會於26日在日本南方海域增強為日本氣象廳定義的「強烈」颱風，並於27日上午9時繼續保持強大勢力，朝西日本至東日本的南部海域移動。

這也意味本周末結束後，颱風會最接近西日本與東日本地區，甚至登陸，造成強烈衝擊。雖然颱風的路徑和強度仍存在不確定性，但依舊需要提前做好防颱準備。

除此之外，受到大氣不穩定影響，東京都心22日從上午就開始降下大雷雨，目前雷雨情況仍不會輕易解除。低氣壓伴隨著鋒面往北海道地區靠近，而這個鋒面短期內將在日本海上逗留。