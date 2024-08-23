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熱翻天「北北桃高溫上看37度」　下周變天午後雷雨擴大

記者李姿慧／台北報導

今天（23日）高溫炎熱，北北桃有機會上看37度，不過午後山區有機會出現雷陣雨，類似天氣將持續到周末；下周起台灣將受低壓影響，午後雷雨區將擴大，下周三到下個周末還有西南風加入攪局，中南部清晨到夜晚也容易有短暫陣雨。

▲▼天氣,高溫,海灘,示意圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天高溫炎熱，北北桃最高溫上看37度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

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天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日台灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會。雖各地早晚天氣穩定，以晴時多雲為主，但午後因熱力作用，各地山區仍有局部熱對流發展，可能帶來短暫雷陣雨，這樣天氣型態將持續至周末。

林孝儒表示，這幾天太平洋高壓雖然短暫增強，但從下周開始，預計高壓將再次減弱，台灣又會落入相對低壓區，整體環境水氣偏多且天氣又會逐漸轉趨不穩定，午後熱對流發展範圍有機會增多擴大，屆時亦容易有旺盛對流發展起來外，甚至下周三至下個周末時而受西南風影響，迎風中南部也容易於清晨夜晚有短暫陣雨機會。

至於位於遠洋面的珊珊颱風將持續朝日本方向前進，林孝儒表示，珊珊颱風對台灣不會構成影響。近期，台灣附近亦無新颱風生成靠近的跡象，整體天氣形態仍以高溫炎熱及午後雷陣雨為主。

▲▼珊珊颱風動態。（圖／林老師氣象站）

▲今天高溫炎熱，珊珊颱風8月27日、28日轉彎奔向日本本州或四國。（圖／取自林老師氣象站臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「處暑過後，熱翻天！」今日天氣，除午後北部及其它近山區易有局部雷陣雨機會外；其餘各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的穩定天氣。各地高溫普遍為攝氏33至36度，今日北北桃則有機會來到攝氏34至37度上下，體感高溫炎熱。

至於今年第10號颱風「珊珊」，林得恩指出，颱風目前移速緩慢，強度有再上探到中度颱風的實力，評估未來將以北北西轉北方向，繼續朝日本前進；預估若有安排8月27日至28日前往日本本州或四國行程，要事先跟航空公司確認班機飛行資訊。

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