珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

▲珊珊颱風持續發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式50次的系集模擬路徑顯示，輕度颱風珊珊將向東北大迴轉，侵襲日本機率很高，但登陸地點及時間？則有很大的不確定性，需再觀察。而最新各國官方預報路徑也出爐。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周五太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，注意防曬防中暑，午後山區、北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，周六至下周三太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，平地受到影響的範圍有逐漸擴大趨勢。

吳德榮說，中央氣象署今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，關島附近熱帶低壓已發展成第10號輕颱珊珊，未來2天移速緩慢，待其北方高壓減弱後，受其東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，有增強至中度以上的趨勢。

吳德榮分析，最新歐洲模式50次的系集模擬路徑亦顯示，前5天的行徑大約相符，但之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率很高，但登陸地點及時間？則有很大的不確定性，需再觀察；今年8月至今西北太平洋已有6個颱風生成，超過8月的氣候平均值的5.4個。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式50次的系集模擬路徑顯示， 珊珊之後將向東北大迴轉，侵襲日本機率高。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



▼珊珊最新潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

