恐有「珊珊」颱風　估最快明晚生成

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方外海的熱帶擾動，預估周五發展為颱風的機率高，若快一點在周四晚間也可能成颱，若發展為颱風將成為今年第10號颱風「珊珊」，初步研判有朝日本方向移動的趨勢。

賈新興指出，周四午後北部、台中至高雄間、宜花東有局部短暫陣雨；周五午後北部山區、宜花東山區有局部短暫陣雨；周六午後台中以北、宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

▼賈新興分析，90W最快周四晚有機會成颱。（圖／JTWC）



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賈新興說，周日午後苗栗以南、花東有局部短暫陣雨；下周一午後苗栗以南、宜花東有局部短暫陣雨；下周二午後苗栗以北、嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興分析，觀察周四於菲律賓東方外海的90W熱帶擾動發展的趨勢，預估周五發展為颱風的機率高，若快一點在周四晚間也可能成颱，初步研判有朝日本方向移動的趨勢。

對此，中央氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，比較遠的太平洋海面可能有個低壓，預估發展時間比較久，可能在下周，有機會發展成颱風，預估往日本東南方海面。

▼賈新興初步研判，90W有朝日本方向移動趨勢。（圖／翻攝賈新興YouTube）

