傳柯文哲要「第三方小組」查帳還點名這幾人　民眾黨：是找公正會計師

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議，外界究責時任競選總幹事黃珊珊責任，柯則要黃負責善後小組查帳，但中評會日前決議讓黃停權3年後，民眾黨已有2天未召開查帳記者會，引發外界熱議。外傳柯文哲擬組「第三方公正小組」大查帳，民眾黨發言人吳怡萱回應，民眾黨資料整理完以後，本來就會找第三方公正的會計師做查核。

針對外傳柯文哲有意要組「第三方公正小組」全面大查帳，人選點名前秘書長謝立功、前立委張其祿與陳琬惠等人？吳怡萱22日上午受訪時表示，關於這3位被點到名的人，沒聽說會在所謂「第三方查證人員平台」的名單裡，且現階段本來就是要找當初沒經手過財務的人進行全面清查、整理。

吳怡萱提及，在這波清查整理完以後，會重新找第三方公正簽證會計師來進行查核、簽證，「本來就會有第三方進來，但會是公正的簽證會計師。」另報導指稱刻意排除黃珊珊，是完全誤解了「第三方公正單位」的用意。

被問到這是否代表真的要成立「第三方公正小組」？吳怡萱回應，本來就該有第三方簽證，這是應該要做的事。媒體追問，第三方是否由黃珊珊領導、參與？吳怡萱說，黃珊珊會領導善後小組，先把現階段查證工作做完後，同時委請第三方來做簽證，「大家可能誤解第三方角色，這是在簽證的過程，也就是我們把資料整理完後，交由第三方進行最後簽證作業。」

至於外傳柯文哲曾問過黃珊珊要不要辭立委，但黃珊珊反問「我為什麼要辭」等內容，吳怡萱指出，自己從來沒聽過這件事，而她也去問了，沒有這件事，這可能是媒體揣測、子虛烏有。