「黑人」陳建州現身藍智庫　盼修法通過企業贊助運動抵稅條例

▲陳建州出席《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德宣示成立「體育暨運動發展部」，預計每年編列新台幣200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事，行政院正緊鑼密鼓展開籌備工作。國家政策研究基金會今（22日）邀集專家學者座談，與會的P. LEAGUE+副會長陳建州以台灣男子職業籃球聯盟為例說明，為增加就業機會，建議從職業化、娛樂化、數據化、產業化來著手推動，這些都是需要誘因，若能修法讓投入運動產業的企業捐贈減稅，在稅務上減免會更加吸引人。

陳建州指出，其中最困難的是產業化，其中涉及轉播權利金、票房、周邊商品、品牌贊助金。他表示，政府若成立體育部，也可邀請退役選手加入，除了為其增加就業機會，退役選手也能從自身經驗提升體育選手的權益。

陳建州說，自己從小也都是選手，從小到大都是體育班，退休後發展不多，好的可以當教練，差的可能只是安管或是誤入歧途，一場鬥毆當天就會退役了，每個周末都是可能發生的，當時成立職業聯盟就是希望更多就業機會，把四個項目，一定要職業化才能照顧更多選手，這個過程中包括教練防護員、包含轉播都需要專業人才，一支球隊如果職業化需要至少五十人，看似蓬勃但其實還是很混亂，目前有十一支籃球球隊，這樣至少五百個職業開缺，而且都是很專業的；第二需要娛樂化，可以藉由啦啦隊經紀，他知道台灣很多新人甚至無法發專輯，但只能在社群平台上發布後無消無息，「我們每一場球都變成迷你音樂會的話，也可以照顧這些新人，可以讓他們有曝光機會」。

第三是數據化，陳建州表示，除了奪牌或是快要奪牌都可以靠數據去回推，能靠台灣目前最強的AI科技；第四個則是最難的產業化，若要打比較像樣，一支球隊一年至少需要1.5億，沒辦法從票房得到，其實球團最倚賴的是贊助金，這些都是需要誘因，若能修法讓投入運動產業的企業捐贈減稅，在稅務上減免，讓運動能達到產業化，不但可以增加更多的就業機會，也進而提升選手整體的競爭力和體育環境，這樣也才有機會照顧更多的現役選手以及退役運動員，讓運動員在運動生涯所累積的專業，有機會用另外一個角色，繼續為台灣體育和社會做出貢獻。

陳建州認為，更重要的是讓民間企業也有一個很重要的角色，提供更多資源一起幫助培養更多優秀的運動選手，用運動把人民凝聚在一起，同時也讓願意投入的企業得到社會大眾的肯定與支持。

不過，陳建州也坦言，「當然這之中還要牽扯到財政部」，而隨著之後體育部的成立，其實很多體育的退役選手都能擔任，他們都很清楚體育界的一切，知道哪個球隊的風格、裁判的個性，讓專業人才進駐，不用跟一般生搶工作。產業化這條路，還是需要很多人的努力，不是說直接給預算，而是讓這些球隊的老闆繼續保持熱情，繼續投資運動。

中華籃協副秘書長張承中也說，若體育署升格成體育部，將可以跟其他部會平起平坐，有利於後續協調，比如嚴防運動防賭，就可以跟法務部協調，相信除了資源增加外，對於推動事務也是有幫助。

