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香港公務員移居台灣被拒！法院：不辭職又效忠港府「有國安疑慮」

▲港府官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）

▲香港官員、公務員必須宣誓擁護《基本法》及效忠港府。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港陳姓男子2022年申請隨台灣妻子來台依親居留被拒，理由是他具有香港公務員身分，曾宣誓效忠港府，有「國安疑慮」。陳男後來提起行政訴訟，但也遭到駁回，法院指出，男子確有危害國家利益、公共安全、公共秩序之虞，內政部以其任職於香港政府為由拒絕居留並非無據。

根據判決書，陳男2022年向移民署提出申請，隨同台灣妻子在台居留，但由於他具有香港公務員的身分，曾簽署效忠香港政府的聲明，且表明未來不會辭去現職，居留申請被以「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」為由拒絕。

陳男認為，他雖為香港公務員，但職務內容為督導建造公營房屋地盤的工程，屬於地基結構工程和拆卸工程施工之技術人員，完全無關軍事、黨務、國安等具政治性機關。

▼香港立法會議員在「五星國徽」下宣誓就任。（圖／路透社）

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

陳男質疑，內政部、國安局、陸委會認為他有「國安疑慮」，那就要提出實質證據，否則只是暴露相關單位不透明的官僚文化，且無限上綱的以「國安疑慮」作為理由，無任何具體事證，即亂扣「有國安問題」之不實指控，嚴重剝奪他的權益。

內政部則表示，他們會同國安局、陸委會審查，認為陳男仍服務於公營機構，已簽署效忠聲明，有國家忠誠度及危害國家安全疑慮，要求陳男提供未來在台居留的規劃，並敘明是否辭去現職，並檢附離職證明，才會核發居留證。

不過，陳男後來清楚表明，基於生涯規劃，未來不會辭去現職。

內政部指出，參照陸委會意見後，若陳男未辭去現職，難以確認無國安疑慮，何況若核准其在台居留，且未辭去現職，形同人在台灣為香港政府異地辦公，有侵害我國主權之疑慮，危害國家安全甚鉅。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陳男的訴訟最終被台北高等行政法院駁回，院方表示，陳男表示所有香港的公務員都被迫要簽署效忠聲明，可證明其對香港政府無任意拒絕能力，如經核准在台居留，且未辭去現職，形同人在臺灣地區為香港政府異地辦公，有侵害我國主權之嫌，且陳男基於「任職香港政府公務員」之利害關係，不得不擁護支持中國共產黨的各種作為。

院方指出，中共解放軍多次侵擾中華民國防線，也曾發射飛彈製造第四次臺海危機，所採取之武力威脅、內部滲透等方式，威脅我國國家安全利益甚鉅，陳男既簽署效忠聲明，擁護中華人民共和國香港政府基本法、效忠香港特區，縱然其工作只是結構監督工程內容，但與「非香港政府公務員」比較，仍有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。

▼港人移民台灣必須回答是否在港府任職，以及有無宣誓效忠港府。（圖／翻攝移民署）

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

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