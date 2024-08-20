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香港時隔14年再辦「促統大會」　稱「集合全球華人反獨促統力量」

▲▼香港時隔14年再辦「促統大會」　稱「集合全球華人反獨促統力量」。（圖／翻攝微博）

▲「促統大會」將在香港舉辦。（圖／翻攝香港統促總會）

記者蔡紹堅／綜合報導

全球華僑華人促進中國和平統一大會（促統大會）將於20日在香港會展中心舉行，這也是該會繼2010年之後，再次於香港舉行，中共中央統戰部部長石泰峰將親自出席並致詞。香港統促總會會長姚志勝說，舉辦此次大會，是集合全球華人反「獨」促統力量大聲正告。

姚志勝在前一天的發布會上表示，本次大會主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將出席大會並致辭。

姚志勝指出，習近平今年4月在北京會見馬英九一行的重要講話，強調「堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興」。

姚志勝說，香港是「一國兩制」率先垂範之地，是「九二共識」的發源地，是兩岸民間交流往來的重要橋樑，香港在實現由亂到治、進入由治及興新階段的重要時刻，舉辦此次大會，是貫徹落實習近平對台工作重要指示，在促進祖國統一的進程中發揮香港角色，作出香港貢獻。

姚志勝提到，在「台獨」分裂分子置台灣穩定安寧不顧，拿台灣民眾利益作豪賭，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，及民進黨始終拒絕承認和接受「九二共識」，在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦此次大會，是集合全球華人反「獨」促統力量大聲正告。

姚志勝強調，在兩岸融合發展進入新的歷史機遇期之際，香港舉辦此次大會，表達兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的強大呼聲。

姚志勝還說，此次大會必將拓寬兩岸交流合作渠道，促進台胞分享中國式現代化發展機遇，共用祖國大陸發展進步成果，同時鑄牢中華民族共同體意識，守護中華民族共同家園。

此外，根據主辦方公布的名單，出席大會的將有香港特首李家超、香港政府官員、大陸駐港機構官員，以及來自全球各地，包含港澳台在內的統促組織代表等。

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