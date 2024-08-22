跟隨百年幽靈深入隱世紅邸　沉浸式品酩「格蘭多納」40+3%風味

▲「格蘭多納」別出心裁舉辦沉浸式品酩會，帶領賓客探尋品牌「以魂入酒」的傳說故事，體驗「40+3%」神秘風味密碼。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

「她在橡木桶中沉沉睡去，靈魂隨浪湧，沉入格蘭多納酒廠...」一位美麗的西班牙女郎，藏身於珍稀的雪莉桶內，遠渡蘇格蘭追尋愛人身影，卻再也捨不得離開，長留於格蘭多納Boynsmill莊園，百年來她的靈魂在酒窖深處不斷徘徊與酒香共舞，最終幻化成為格蘭多納的酒液。

▲格蘭多納在台北松山文創園區打造期間限定「隱世紅邸」。（圖／記者鄭遠龍攝）

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「歡迎蒞臨格蘭多納『隱世紅邸』」跟隨西班牙夫人Lady Ghost的靈魂軌跡，穿越紅色門扉，深入隱世低調的黑莓荊棘谷，展開一場奇幻迷離的紅邸盛宴。

▲▼跟隨「西班牙夫人」的靈魂軌跡，展開一場奇幻迷離的紅邸盛宴。（圖／記者鄭遠龍攝）

1826年於「黑莓之谷」誕生的雪莉桶專家-格蘭多納(GlenDronach)12年單一麥芽威士忌全新升級改版上市，別出心裁舉辦沉浸式品酩會，邀請威士忌愛好者在紅邸巡禮中，探尋蘇格蘭古老酒廠的品牌源由，以及「以魂入酒」的傳說故事，揭開100%西班牙雪莉桶「40+3%」的神秘面紗。

▲格蘭多納別出心裁舉辦沉浸式品酩會。（圖／記者胡至欣攝）

美商百富門亞洲區品牌大使斐思衛Stuart Fear分享：「喝完格蘭多納12年這一款，你會發現舌頭上的油脂、香氣都還在，它不會喝完就斷了、沒有味道，非常豐富、油脂很多，這是因為我們蒸餾器的形狀，蒸餾器形狀如果改變，這個口感也不一樣。」

▲美商百富門亞洲區品牌大使斐思衛Stuart Fear親自帶領品酩。（圖／記者鄭遠龍攝）

格蘭多納不計代價，成就出比別人多的3%：

1%是堅持高時製程，以獨特薩克斯風蒸餾器，透過緩慢蒸餾的工藝技術，讓酒液與蒸餾器有更大面積的接觸機會，賦予深邃馥郁的層次。

1%是堅持高醇度43%酒心，呈現純粹風味，以較少的兌水稀釋，交織豐厚酒體及尾韻。

1%是堅持高成本，選用珍貴的西班牙「雪莉之王」Pedro Ximénez和Oloroso兩種雪莉桶熟成的陳釀方式，帶出秋季水果香，結合巧克力乾果、薑餅和葡萄乾的香醇氣息。

▲格蘭多納12年單一麥芽威士忌升級改版，風味更上一層。（圖／記者鄭遠龍攝）

匯聚3大堅持密碼，格蘭多納全新升級的12年單一麥芽威士忌，不僅擁有天然橡木桶陳釀後的濃郁琥珀紅金色澤，香氣、口感也更上一層，正如首席調酒師Dr. Rachel Barrie所言：「完美體現蒸餾酒廠的特質，擁有卓越、豐富且平衡的風味層次。」

▲▼格蘭多納單一麥芽威士忌正式推出全新形象和包裝。（圖／記者鄭遠龍攝）

斐思衛Stuart Fear表示：「一個調酒師的厲害，是幫很多桶來調和一款好喝的威士忌，所以今天最後一款，是要特別去表現格蘭多納高年份可以做得多完美、多圓潤、多有層次！這個味道都集中在杯子裡面，很濃！這一款酒先跟大家說，它絕版了！」

▲格蘭多納28年珍稀限量單桶酒款。（圖／記者胡至欣攝）

格蘭多納首席調酒師Dr. Rachel Barrie巧妙結合數十年釀造經驗，將對威士忌的熱情與精神，透過每一瓶格蘭多納向世人傾訴，他也深信格蘭多納威士忌是能超出世人期待，成為一口入魂的啟示，帶領人們進入威士忌奧秘的深層世界。

▲珍稀酒款佐以精緻小食，風味再加乘。（圖／記者胡至欣攝）

「格蘭多納 隱世紅邸：穿越隱秘的紅色門扉」深夜品酩活動，除了端出升級改版上市的新品，還加碼價值超過26,000元的格蘭多納28年珍稀限量單桶酒款，甚至有「買不到」的絕版酒，佐以精緻小食，風味再加乘，凌駕靈魂的旗艦之作值得感受。

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