【廣編】品選時光之淬！大摩典藏珍稀年份系列Vintages 2005／2008雋永面世

▲大摩典藏珍稀年代Vintage 2005與2008。

圖、文／尚格酒業提供



大摩昨（8/12）日於台北寒舍艾美酒店舉辦《大摩典藏珍稀年份系列Vintages 2005 / 2008》新品發表會，由尚格酒業董事長奚大寧以小提琴，攜手大提琴演奏家共同揭開活動序幕。活動主題為「書本紀載時光的美好」，以珍稀桶藏，重現輝煌年代之景，如同翻閱時光書卷，頁頁斂藏歲月精髓。

今年仲夏，《大摩典藏珍稀年份系列Vintages 2005 / 2008》乘著威士忌行家對本系列酒款的青睞，以第三號作品之姿雋永面世，喚醒那些註記在2005與2008年的味蕾記憶，重返當代輝煌。系列一式兩款，以細微差異展現巧克力、橙香、香料等大摩最具指標性的風味。《大摩典藏珍稀年份Vintage 2005 – Bottled 2023》熟成於美國白橡木波本桶，隨後轉入釀酒師手選的Matusalem珍稀雪莉桶及2005單一年份雪莉桶，濃度落在49.3%的酒液呈現漂亮的天然色澤，並以黑巧克力、鹹焦糖、古董皮革及濃郁橙柑為靈魂。《大摩典藏珍稀年份Vintage 2008 – Bottled 2023》捕捉時光的瞬亮，自然平衡了牛奶巧克力、焦糖、新鮮柑橘與柔和黑胡椒的層次變化，完美示範大摩一貫的精緻優雅。



同場亮相的《大摩極尊波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌》熟成於美國白橡木波本桶，隨後將一半的酒液轉入跨越兩世紀來自葡萄牙傳奇酒莊Graham’s酒莊、由釀酒師手工精選的Twany Port珍稀波特桶，歷時深度對話，「揉合了繁複酒體和葡萄牙風土，完美展現威士忌在個性上的豐富與內斂，是一件不容錯過的大摩經典之作」，首席釀酒師Richard Paterson如此形容。

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