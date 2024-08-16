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買高粱一開驚見「淡褐色液體」！他傻眼：這是威士忌？內行揭真相

▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,金門高粱酒,春節配售專用酒,烈酒,白酒。（圖／記者李毓康攝）

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣著名的高粱酒因為需要經過二次蒸餾，留取最為精華的部分，因此外觀較其他酒類透明，酒精濃度也較高。不過，有網友近日分享，他前幾天買了一支金門高粱回家，結果打開來一看卻發現不論是瓶身、酒體色澤，都與威士忌相似，讓他不禁質疑「是不是被話術了？」貼文一出，也釣出內行人解答了。

一名網友在社群平台Threads發文分享，他前幾天去酒專買酒，老闆介紹他一款和威士忌一樣放橡木桶的金門高粱，但他買回家後越想越不對勁，因為該款高粱酒不僅是放橡木桶，就連酒體都呈淡褐色，瓶身也與威士忌無異，讓他不禁質疑「這就威士忌吧？！是不是被話術了？」

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▲有網友買到一款「像威士忌的高梁」，質疑被老闆話術。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友買到一款「像威士忌的高梁酒」，質疑被老闆話術。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，馬上引發不少網友關注，紛紛表示「第一次看到這樣的高粱，好有趣」、「不能算威士忌吧？材料、工序跟手法都不大一樣」、「這支很棒，只是越來越貴」、「我想喝看看」、「的確是，市場反應還不錯的嚐試，前陣子小夯」、「高粱正常顏色應該是白酒吧？」

對此，有內行也出面解答，「一樣是算金門高粱啦，威士忌跟高梁的關鍵差別不是看顏色或橡木桶，是看原酒處理方式，威士忌是把乾淨原酒放進橡木桶裡，讓酒去附著橡木桶的味道，例如波特桶、雪莉桶…等，裝瓶之後味道也不會再變，味道很一致。金門高粱則是先固態蒸餾成高粱，才放進橡木桶裡面，經過蒸餾的酒會有大量的微量元素，酒精濃度會更高，裝瓶後買回家放著，放久還是有可能陳化出現新的味道，高粱容易出現一些神奇風味就是因為這樣。」

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