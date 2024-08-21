快訊／告陳時奮誹謗遭反控誣告　高虹安一審判刑10月

▲高虹安（中）出庭對決陳時奮，曾批對方莫名其妙拿不相干文件為證，「根本就是亂搞」。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美教授陳時奮2022年以筆名「翁達瑞」PO文指稱新竹市長高虹安抄襲論文，被高控告涉嫌加重誹謗獲不起訴後，反控高涉嫌誣告，雙方歷次出庭針鋒相對，高堅稱無罪，批陳「莫名其妙」、「亂搞」、陳自稱「善盡公民責任的大學教授」、嗆高「狡辯裝笨」，台北地院審結，今（21日）判決高虹安10月徒刑，可上訴。

本案源於2022年高虹安獲台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件、最終錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮多次PO文聲援林，並指高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲。

高虹安同年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，去年（2023年）將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告。

▲陳時奮回台出庭自稱「善盡公民責任的大學教授」，批高虹安「狡辯裝笨」。（圖／記者黃哲民攝）

陳時奮出庭聲稱當初是說高虹安被指導教授的「學術履歷」除名，他不認為高「惡意誣告」，但他本案自訴重點，是高的博論有無抄襲跟侵害著作權、是否知道博論被辛大下架、有無向校方申訴等。

陳時奮自稱「善盡公民責任的大學教授」，批高虹安出庭玩文字遊戲、「狡辯裝笨」，陳聲稱抄襲對西方政治人物而言是「死罪」，所以他PO文揭露高的誠信問題給選民知道。

高虹安反覆強調本案是審理「誣告」，跟著作權無關，她的博論引用資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處「確實有疏忽」，但不等於抄襲，例如總統府秘書長潘孟安的碩士論文也有引註瑕疵，僅被校方要求修改。

高虹安強調，選舉期間為自證清白，她主動請辛大重審她的博論，辛大學倫會負責人回函表示沒有學術不倫，資策會最初對外回應，也認為她博論引用的期刊論文不構成侵權，她的指導教授李傑（Jay Lee）公開聲明沒把她除名，還建議她對不實污衊提告。

高虹安說，告陳時奮涉嫌加重誹謗的當下，她有辛大的回覆、有教授的看法、有資策會的回應，「我自然認為我的博論沒問題」、「我哪有誣告？」校方將她博論下架可能是被匿名檢舉騷擾超過1年所致，國內很多「知名人士」的論文在網路也找不到，「難道陳時奮也要指控他們論文造假？」

法官審理之初認為陳時奮提告範圍，可能超出當初被高虹安指控的內容，並指陳須自負自訴人舉證責任、陳的部分主張過於空泛「好像在釣魚」，陳堅稱高被他揭發博論抄襲才誣告他誹謗。

高虹安律師團反駁指出，高是告陳時奮造謠她被指導教授除名、涉及誹謗，陳本件自訴範圍根本不是高當初提告內容，應判無罪，陳時奮的律師建請對高從重量刑、「立下標竿」。

至於資策會2022年另案提自訴、控告高的博論抄襲資策會2篇期刊論文各約8成與3成，涉犯《著作權法》，北院審理將近1年半，安排調解5次都破局，最後認定資策會提告逾期，在高虹安於立委任內所涉貪污罪一審判刑當天，判決本件自訴不受理，資策會所提附帶民事求償，移送智慧財產及商業法院審理。