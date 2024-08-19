快訊／高虹安只判7年4月北檢提上訴　建請高院不要給王郁文緩刑

▲台北地檢署認為停職中的新竹市長高虹安涉貪案判刑過輕，決定提起上訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

停職中的新竹市長高虹安，因在立委任職期間，浮報部分公費助理酬金與加班費，上月經台北地院依貪污罪判刑7年4月，並沒收、追徵犯罪所得約12萬元，台北地檢署收判後認為，法院把助理們繳回小金庫的加班費，看成是私人處理財產，不列為詐欺犯罪，犯罪所因此得少了30多萬元，導致量刑結果有違罪刑相當原則，正式提起上訴，檢察官並請求高院不要給共犯「公衛文」王郁文緩刑。

高虹安被控在2020年2月1日起至2022年擔任立委期間，要求助理黃惠玟等人，以加班費等名義，向立法院申請助理加班補助，然後把多出來的錢統一交給黃惠玟管理，形同高虹安個人小金庫，供高虹安用於餐飲、交通、購買藥妝品等開銷支出，檢方起訴高虹安與4名助理利用職務詐取金額超過46萬元。

台北地院7月26日一審宣判認為，黃惠玟、陳奐宇、王郁文及陳昱愷申領的是合法加班費用，無證據顯示4名助理一開始就有不法意圖，4人領到加班費後，繳回辦公室工作零用金，屬於助理們處分私人財產的行為，檢察官起訴指控的絕大部分加班費，不是犯罪所得，犯罪所得也大幅減少為約12萬元。

▲ 「台大公衛文」王郁文。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法院依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，判高虹安7年4月，褫奪公權4年，高虹安因此被內政部停止新竹市長職務，認罪的助理黃惠玟、陳奐宇與不認罪的王郁文3人都有罪，但宣告緩刑，另名助理陳昱愷無罪。

北檢上訴指出，北院忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」，二者並不相同；「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，而高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」之真意，被告等人均有虛報加班費之主觀犯意，法院此部分認事用法，尚有未當。

另外對於量刑部分，因為法院沒有把多數虛報的加班費都納為犯罪所得，所以對高虹安宣告的7年4月有期徒刑，有違罪刑相當，宣告沒收的犯罪所得也有疏漏，而不認罪的王郁文沒有悔意，與其他助理相比，犯後態度顯不相當，不宜宣告緩刑。至於黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等3名助理，如果在上訴審理中仍坦承客觀事實，則請法院給予緩刑宣告。

▲高虹安、公衛文。（圖／ETtoday資料照）