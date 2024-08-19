　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高虹安只判7年4月北檢提上訴　建請高院不要給王郁文緩刑

▲▼陳時奮告高虹安誣告-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北地檢署認為停職中的新竹市長高虹安涉貪案判刑過輕，決定提起上訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

停職中的新竹市長高虹安，因在立委任職期間，浮報部分公費助理酬金與加班費，上月經台北地院依貪污罪判刑7年4月，並沒收、追徵犯罪所得約12萬元，台北地檢署收判後認為，法院把助理們繳回小金庫的加班費，看成是私人處理財產，不列為詐欺犯罪，犯罪所因此得少了30多萬元，導致量刑結果有違罪刑相當原則，正式提起上訴，檢察官並請求高院不要給共犯「公衛文」王郁文緩刑。

高虹安被控在2020年2月1日起至2022年擔任立委期間，要求助理黃惠玟等人，以加班費等名義，向立法院申請助理加班補助，然後把多出來的錢統一交給黃惠玟管理，形同高虹安個人小金庫，供高虹安用於餐飲、交通、購買藥妝品等開銷支出，檢方起訴高虹安與4名助理利用職務詐取金額超過46萬元。

台北地院7月26日一審宣判認為，黃惠玟、陳奐宇、王郁文及陳昱愷申領的是合法加班費用，無證據顯示4名助理一開始就有不法意圖，4人領到加班費後，繳回辦公室工作零用金，屬於助理們處分私人財產的行為，檢察官起訴指控的絕大部分加班費，不是犯罪所得，犯罪所得也大幅減少為約12萬元。

▲▼ 「台大公衛文」王郁文。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 「台大公衛文」王郁文。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法院依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，判高虹安7年4月，褫奪公權4年，高虹安因此被內政部停止新竹市長職務，認罪的助理黃惠玟、陳奐宇與不認罪的王郁文3人都有罪，但宣告緩刑，另名助理陳昱愷無罪。

北檢上訴指出，北院忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」，二者並不相同；「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，而高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」之真意，被告等人均有虛報加班費之主觀犯意，法院此部分認事用法，尚有未當。

另外對於量刑部分，因為法院沒有把多數虛報的加班費都納為犯罪所得，所以對高虹安宣告的7年4月有期徒刑，有違罪刑相當，宣告沒收的犯罪所得也有疏漏，而不認罪的王郁文沒有悔意，與其他助理相比，犯後態度顯不相當，不宜宣告緩刑。至於黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷等3名助理，如果在上訴審理中仍坦承客觀事實，則請法院給予緩刑宣告。

▲高虹安、公衛文。（圖／ETtoday資料照）

▲高虹安、公衛文。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

即／苗栗7歲女童獨自在家15F墜下亡

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

台中大貨車超載2噸　撞爛紅綠燈畫面曝

更多熱門

相關新聞

466元毀公衛文名譽　司法嚴以待人

466元毀公衛文名譽　司法嚴以待人

王郁文在無犯意、無犯行，且配合調查態度良好的情況下，卻被以「利用職務機會詐取財物罪」定罪，判處2年徒刑，緩刑5年，並褫奪公權2年。這樣的判決讓人不禁質疑：她究竟錯在哪裡？如果立委助理的工作如此高風險，未來誰還敢承擔這樣的職責？從這個判決中，我們看不出法律應有的價值。

剛罰4萬+關9個月！工人又無照酒駕第8次

剛罰4萬+關9個月！工人又無照酒駕第8次

謝國樑罷免案成立！　國民黨團：9月起立委天天到基隆「挺樑」

謝國樑罷免案成立！　國民黨團：9月起立委天天到基隆「挺樑」

快訊／營建署貪官收賄百萬、4000顆蜆錠　監察院全票通過彈劾

快訊／營建署貪官收賄百萬、4000顆蜆錠　監察院全票通過彈劾

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

關鍵字：

高虹安貪污上訴立委助理加班費

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

楊晨熙坐輪椅就醫「40歲生日前突奔急診」：派對毀了

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面