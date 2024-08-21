　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「帶小孩當掩護」3天4班機運毒　走私110kg億元大麻...22人起訴

▲桃園地檢署指揮桃園市調處、航警局與財政部台北官等單位於今年6月間在桃園機場查獲泰國籍運毒集團，16人行李夾帶二級毒品大麻花，經清點總計運毒11萬5,6216公克，黑市市值逾一億元以上。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲桃園地檢署指揮桃園市調處、航警局與財政部台北關等單位於今年6月間在桃園機場查獲泰國籍運毒集團，16人行李夾帶二級毒品大麻花，經清點總計運毒11萬5,621.6公克，黑市市值逾一億元以上。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

跨國運毒集團行徑囂張，桃園國際機場今年6月間，由海關、航警局與桃園市調處攔獲6名來自泰國旅客，在行李箱夾帶第二級毒品大麻花，警調人員於2天後再度查獲泰國籍旅客，以相同方式運輸第二級毒品大麻，甚至還以小孩掩護，桃檢指揮桃園市調處、北部機動工作站與航警局等單位陸續查獲16名泰國籍旅客。檢警兩天共起獲11萬5621.6公克大麻，黑市價格逾億元，桃檢偵結依毒品危害防制條例將22人全部起訴。

檢警調查指出，今年6月20日接獲財政部關務署台北關在桃園機場攔查泰國籍旅客6人，在隨身托運行李夾帶第二級毒品大麻入境，隨即指派緝毒組檢察官黃于庭指揮調查局桃園市調查處、北部地區機動工作站、航警局組成專案小組偵辦，以避免走私集團成員再依相同模式運毒入境。

不料，6月22日專案小組又發現，跨國運毒集團成員再度夾帶第二級毒品大麻入境，且人數多達16人，同日分乘3班機來台，甚有隨行者以孩童做為掩護，企圖利用暑假入境人數眾多，企圖趁邊境檢查業務繁重之際走私毒品，檢察長余秀端指派主任檢察官吳靜怡、陳詩詩、檢察官黃于庭、謝咏儒共同指揮偵辦，分別查獲泰國籍旅客 Nutchayapa 等16名男女。

檢警兩天共查獲22人到案，起出共計11萬5621.6公克大麻，黑市價格逾億元。泰籍旅客均坦承犯行，由泰籍人士「Max」、「Nataree」幫忙提供免費機票、食宿，若運毒成功每人可獲得1萬至25萬不等報酬，檢方調查後，將22名泰國籍被告依毒品危害防制條例及懲治走私條例起訴。

桃檢強調，近年來因疫情解封，以旅客夾帶毒品以俗稱「空中飛人」方式跨境走私毒品案件遞增，桃檢坐落桃園國際機場，為國境之門之守護者，為維護國人健康與安全，因應成立假日毒品組檢察官值班制度，建立查緝毒品聯繫窗口，以及時查緝走私毒品案件，落實拒毒於境外、截毒於關口之毒品查緝政策，以建立無毒家園為目標。

 【 更多新聞】

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！教育局：終身不得聘任

獨／桃園地主開戰建商！社區門口矗石墩擋路　養工處說話了

►國一豬仔車撞路肩大貨車！3隻豬彈落亂竄　國道警圍捕全數抓回

 

ET快訊
快訊／桃園情侶雙載「壓坑打滑」　女大生慘遭輾斃
快訊／羅時豐遭爆「情勒員工+砍年終」　老婆罕見發聲
辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐
4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來
中山區專挑正妹！　32歲男「瘋狂噴精、偷拍」慘了
快訊／技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲
快訊／林宜瑾國會辦公室遭搜索　民進黨回應了
快訊／摩鐵悶殺小姊弟　單親媽遭起訴！
快訊／綠營花邊頻傳　賴清德說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐

全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

摩鐵吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴　交國民法官審理

不會用自動報到機「出庭快來不及」火爆女動手砸爛　多吃1官司

「賣場之狼」出沒熱點曝！瘋狂噴精+偷拍　硬碟查出海量裙底照

大貨車卸貨升降板變利刃！　小貨車高速撞上「車門瞬間消失」

獨／北市3警「抓槍留毒」遭判刑　線民現身：餵毒叫我去生業績

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

肥貓「躺平投降」任由妹搔癢　眼神死放棄掙扎：要開學沒？

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

3車手跨區屏東超商提款　警盾牌破窗逮人！扣百萬+22張金融卡

逼女兒18歲前雙修！變態母竟要男友硬上　還幫買避孕藥

辱連千毅獄中用嘴幫「排毒」！勾惡遭求償200萬　法院判決出爐

全身紅正妹女大生是小偷！摸走780元褲子　2hrs返回「要結帳」

摩鐵吸毒喝酒悶殺小姊弟！中和單親媽今起訴　交國民法官審理

不會用自動報到機「出庭快來不及」火爆女動手砸爛　多吃1官司

「賣場之狼」出沒熱點曝！瘋狂噴精+偷拍　硬碟查出海量裙底照

大貨車卸貨升降板變利刃！　小貨車高速撞上「車門瞬間消失」

獨／北市3警「抓槍留毒」遭判刑　線民現身：餵毒叫我去生業績

健康台灣委員會9顧問、20委員名單一次看　首場會談「健保改革」

露餡了！12星座對你有好感會這樣　雙子天天熱線不間斷

告馬斯克X平台賴帳38億元！緯穎證實「在美提起訴訟等結果」

吃松葉蟹不用動手！朧粵秋蟹料理上市　處女蟳展現鮮甜本味

飯吃一半起口角！17歲少年遭3男擊碎椅子群毆　擊中要害趴地抽搐

爛路奪命！桃園情侶雙載「壓坑打滑」　後座女大生慘遭貨車輾斃

目黑蓮病了6天「宣布暫停活動」！　Snow Man直播急改8人制

賴清德要求黨公職別談論2026選戰　「應全心推動福國利民法案」

《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

中元節沒普渡別慌！民俗專家曝「適合日」：可多準備2樣東西

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

社會熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

12顆海洛因球塞下體運毒　女子慘了

即／告陳時奮誹謗遭反控誣告　高虹安一審判刑10月

快訊／台南深夜自撞車禍　男子無生跡

獨／桃園地主開戰建商　社區門口矗石墩擋路

更多熱門

相關新聞

又是「喪屍煙彈」！桃園民宅藏毒品分裝場

又是「喪屍煙彈」！桃園民宅藏毒品分裝場

桃園市彭姓、黃姓男子於今年3、4月間於中壢區龍慈路租屋製毒，以3級毒品K他命、麻醉藥劑「美托咪酯」、「依托咪酯」攙入菸草製作俗稱「喪屍煙彈」，新北市調處根據線報於4月間在當場查獲2人涉嫌製造，現場起出K他命、丙二醇等原料之電子煙油近10公斤、現金20萬4000元等證物；桃園地檢署偵結依違反毒品危害防制條例、製造第三級毒品、違反藥師法、製造偽藥等罪嫌將彭、黃2人起訴，其中彭男目前在押中。

鄭文燦被指享特權　桃監拒絕說明律見次數

鄭文燦被指享特權　桃監拒絕說明律見次數

桃園交警遭違規車撞死　肇事駕駛10萬交保

桃園交警遭違規車撞死　肇事駕駛10萬交保

進口巴西過期蛋負責人輕判　桃檢將上訴

進口巴西過期蛋負責人輕判　桃檢將上訴

鄭文燦告違反選罷法　凌濤痛批浪費司法資源

鄭文燦告違反選罷法　凌濤痛批浪費司法資源

關鍵字：

跨國運毒+泰籍旅客16人小孩掩護11萬公克大麻市值逾億元桃檢

讀者迴響

熱門新聞

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

曾智希被發現「戲越來越少」PO超音波照證實

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

獨／許光漢確定入伍　昨天成功嶺報到

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

挖小嫻昔賣雞翅價　Cheap：別怪大家不去墾丁

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面