「帶小孩當掩護」3天4班機運毒　走私110kg億元大麻...22人起訴

▲桃園地檢署指揮桃園市調處、航警局與財政部台北關等單位於今年6月間在桃園機場查獲泰國籍運毒集團，16人行李夾帶二級毒品大麻花，經清點總計運毒11萬5,621.6公克，黑市市值逾一億元以上。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

跨國運毒集團行徑囂張，桃園國際機場今年6月間，由海關、航警局與桃園市調處攔獲6名來自泰國旅客，在行李箱夾帶第二級毒品大麻花，警調人員於2天後再度查獲泰國籍旅客，以相同方式運輸第二級毒品大麻，甚至還以小孩掩護，桃檢指揮桃園市調處、北部機動工作站與航警局等單位陸續查獲16名泰國籍旅客。檢警兩天共起獲11萬5621.6公克大麻，黑市價格逾億元，桃檢偵結依毒品危害防制條例將22人全部起訴。

檢警調查指出，今年6月20日接獲財政部關務署台北關在桃園機場攔查泰國籍旅客6人，在隨身托運行李夾帶第二級毒品大麻入境，隨即指派緝毒組檢察官黃于庭指揮調查局桃園市調查處、北部地區機動工作站、航警局組成專案小組偵辦，以避免走私集團成員再依相同模式運毒入境。

不料，6月22日專案小組又發現，跨國運毒集團成員再度夾帶第二級毒品大麻入境，且人數多達16人，同日分乘3班機來台，甚有隨行者以孩童做為掩護，企圖利用暑假入境人數眾多，企圖趁邊境檢查業務繁重之際走私毒品，檢察長余秀端指派主任檢察官吳靜怡、陳詩詩、檢察官黃于庭、謝咏儒共同指揮偵辦，分別查獲泰國籍旅客 Nutchayapa 等16名男女。

檢警兩天共查獲22人到案，起出共計11萬5621.6公克大麻，黑市價格逾億元。泰籍旅客均坦承犯行，由泰籍人士「Max」、「Nataree」幫忙提供免費機票、食宿，若運毒成功每人可獲得1萬至25萬不等報酬，檢方調查後，將22名泰國籍被告依毒品危害防制條例及懲治走私條例起訴。

桃檢強調，近年來因疫情解封，以旅客夾帶毒品以俗稱「空中飛人」方式跨境走私毒品案件遞增，桃檢坐落桃園國際機場，為國境之門之守護者，為維護國人健康與安全，因應成立假日毒品組檢察官值班制度，建立查緝毒品聯繫窗口，以及時查緝走私毒品案件，落實拒毒於境外、截毒於關口之毒品查緝政策，以建立無毒家園為目標。