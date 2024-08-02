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蛋商進口7萬顆巴西過期蛋...負責人輕判緩刑　桃檢：將上訴！

▲桃園市衛生局食安稽查小組日去年9、10月間兩度稽查維仕捷食品公司販售巴西過期進口蛋品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局食安稽查小組去年9、10月間兩度稽查維仕捷食品公司販售巴西過期進口蛋品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局針對巴西進口雞蛋進行稽查，食安稽查小組去年查出維仕捷食品公司代工「冠軍洗選蛋」，刻意隱匿進口的巴西雞蛋已過期，桃園地檢署依詐欺等罪嫌起訴負責人李姓父子，桃園地院一審判處李姓父子有期徒刑10月、1年，其中李男獲判緩刑4年、須向公庫支付60萬元。桃檢認為，法院認定事實有誤且量刑失當，表示將提上訴。

桃檢指出，維仕捷於去年8月從泰國進口帶殼雞蛋202箱，共約7萬2700顆雞蛋，明知雞蛋製造日期為去年6月9日或10日、有效日期只到同年9月7日或8日，卻以「洗選日加30日」為有效日期，將有效日期標記為去年9月21日到29日，同年8至9月間，維仕捷將該批蛋品包裝為冠軍公司「冠軍洗選鮮紅蛋」共6748盒、6萬7480顆雞蛋，配送至不知情全聯門市上架銷售。

檢方還查出，維仕捷以用相同手法於去年8月、9月1日，分別自巴西進口帶殼生鮮雞蛋3萬8880顆、5萬1840顆雞蛋，再度以「冠軍洗選鮮白蛋」名義配送到全聯門市銷售，檢方偵結將李姓父子依詐欺取財、行使業務登載不實文書、販賣虛偽標記商品等罪嫌起訴。

但桃園地院法官審理後認為，36歲的李男與62歲的李父從事蛋品代工業務，洗選之蛋品是供一般社會大眾日常食用，竟為圖謀私利而為本案犯行，法治觀念淡薄且侵害他人財產法益及交易秩序，恐生國民健康問題，實不應輕縱；惟念被告2人坦承犯行、願面對自身行為錯誤態度，考量2人坦承犯行且李男無前科，法官審結判處李男有期徒刑10月，緩刑4年，李父因另案判處有期徒刑1年，還可上訴。

針對桃園地院判決，桃檢接獲判決書後認為，法院認定事實有誤且量刑失當，檢察官將於期限內提起上訴。

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