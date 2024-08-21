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社會 社會焦點 保障人權

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！教育局：終身不得聘任

▲教室,校園,學生,課桌椅,黑板。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北部某國中女狼師3度對學生下手挨告，犯行曝光後，教育局表示，已將其登載不適任教育人員系統內管制，各教育機構均不得進用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、戴若涵／綜合報導

北部某國中一名25歲女教師，三度與國中生發生性行為。國中生母親見孩子身上竟出現大量吻痕，氣壞報警處理。法院依3個妨害性自主罪將女教師判刑。針對此案，教育局說明，早在2023年間將該名女師解聘，並登載教育部不適任教育人員系統管制，各教育機構均不得進用該員。

判決指出，女教師小美（化名）是該名國中生小黎（化名）的老師，明知對方未成年，竟仍於2023年5月25日、26日、27日，連續三天將小黎帶到她的租屋處發生性行為。

小黎回家後，被媽媽發現身上有大量的吻痕。媽媽隨即到學校討公道，並報警提告。法院審理時，小美坦承犯行，並提出悔過書，法院考量她雖無前科，但未能與國中生家屬達成和解，依照3個妨害性自主罪嫌，將小美判刑6月，給予緩刑3年，並於判決確定6個月內向公庫支付10萬元。

針對這起事件，教育局說明，本案案師所屬國中前於2023年5月29日進行校安通報，並召開性平會調查，認定該名女教師性侵害成立，並終止聘約，且議決該師終身不得聘任為兼任、代課及代理教師，教育局已於2023年10月30日核准解聘，後續並登載教育部不適任教育人員系統管制，各階段學校、幼兒園、補習班、課照中心等學校及教育機構都不得進用該員。

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