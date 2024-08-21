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社會 社會焦點 保障人權

獨／桃園地主開戰建商！社區門口矗石墩擋路　養工處說話了

記者戴上容、沈繼昌／桃園報導

桃園驚現奇怪景象！建商與地主爆發法律糾紛，社區住戶竟被迫面對巨石阻路的困境。自今年7月起，桃園龍潭某社區的住戶發現家門前突然出現一座巨大石墩，進出變得困難重重。住戶擔心，一旦遇到火災等緊急情況，救援可能會被延誤。對此，地主回應，他們的行為完全合法。桃園市政府各單位則表示，地主依據法院判決行事，無違法之處，公家單位也無法介入處理。

▲▼龍潭一戶社區前方被設立起石墩。（圖／記者戴上容攝）

▲建商和地主發生糾紛，地主憤而在社區前方設立起石墩。（圖／記者戴上容攝）

《ETtoday東森新媒體》記者直擊採訪，社區大門前矗立著石墩，住戶們無論開車或騎車進出，都必須繞過石墩，通行變得異常困難。記者在採訪住戶時，地主突然現身並與記者對峙。當記者詢問地主為何得知採訪？對方坦言大門旁設有監視器，專門監控大門口。當記者試圖進一步訪談，地主方情緒激動，並找來另一名男子，兩人對著記者訴說半小時後，卻決定取消受訪，僅表示「一切依法行事」。

▲▼龍潭一戶社區大門口，7月起被立起石墩，住戶進出相當困難 。（圖／住戶提供）

▲龍潭社區原本模樣。（圖／住戶提供）

▲▼龍潭一戶社區大門口，7月起被立起石墩，住戶進出相當困難 。（圖／住戶提供）

▲７月份地主開始施作石墩。（下圖同／住戶提供）

▲▼龍潭一戶社區大門口，7月起被立起石墩，住戶進出相當困難 。（圖／住戶提供）

▲▼龍潭一戶社區大門口，7月起被立起石墩，住戶進出相當困難 。（圖／住戶提供）

經調查，這座石墩的出現源於陳姓地主與劉姓建商之間的法律糾紛，受害的卻是無辜的社區住戶。A住戶表示，自7月3日起，這四座石墩毫無預警地豎立在家門口，導致住家被封鎖，居民無法自由進出。得知石墩是地主為了對建商的不滿而設置，住戶們不禁怒斥這種行為罔顧他人生命安全，萬一發生瓦斯外洩或火災等意外，後果不堪設想。

其他住戶也質疑這塊土地的購買過程，懷疑其中是否存在業務疏失。更令人不滿的是，當住戶們向市府求助時卻遭到各單位的推諉，無法得到解決方案。住戶也說，該地主也不斷放話要把那一個缺口堵住，令他們相當憂心。

富林里長魏榮貴表示，他一直在調解此事，地主最後同意讓出一條小小的道路，但他仍擔心這種狀況會延誤救災，呼籲市政府協調解決。

對此，桃園市政府養工處表示，該地屬於地主所有，石墩設置符合法規。桃園消防局也回應，如果需要救災，公務人員無權要求私有土地開道，他們會設法繞道進行救援。

▲▼龍潭一戶社區前方被設立起石墩。（圖／記者戴上容攝）

▲社區大門近乎被封住。（圖／記者戴上容攝）

  ▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲居民進出都要小心，否則會撞到石墩。（圖／記者戴上容攝）

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